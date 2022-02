Actions diplomatiques en 2021 : Des succès éclatants enregistrés

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération a enregistré des succès éclatants au cours de l’année 2021. La doyenne d’âge du corps diplomatique n’a pas manqué de saluer ces succès, fruit du travail abattu par le chef de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbénonci. C’est à l’occasion du cocktail dînatoire offert en son honneur, vendredi 11 février dernier.

Les nombreuses réformes engagées au cours de l’année 2021 par la maison diplomatie ont porté des fruits. Au vu de ces résultats, Sandi Sahadi Abdou, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République du Niger près le Bénin et doyenne d’âge du corps diplomatique, a reconnu la détermination et le leadership du chef de la diplomatie béninoise qui, selon elle, œuvre inlassablement pour le rayonnement du Bénin dans le monde. Elle a profité de l’occasion pour présenter ses vœux de nouvel an au président de la République, à son gouvernement et aux représentants des organisations internationales accrédités au Bénin. Sandi Sahadi Abdou rappelle que dans son souci d’échanges permanents avec le corps diplomatique, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a instauré un système de rencontres. C’est ainsi, note-t-elle, qu’à la faveur de la rentrée diplomatique 2020-2021 qui a eu lieu, le 27 octobre 2020, sur le thème « Système partisan du Bénin », le chef de la diplomatie béninoise a fourni des informations claires et précises sur le bien-fondé de la réforme. « Nous continuons de suivre avec un intérêt particulier, les réformes initiées dans votre département ministériel, notre ministère de tutelle pour lequel, nous avons un profond respect. Ces réformes voulues par le président de la République et que vous avez la lourde et exaltante mission de conduire à bon port. Ce que rapporte la diplomatie économique du Bénin, c’est ce que nous recevons en scrutant les possibilités qui existent de par le monde. Ce n’est pas seulement le ministère des Affaires étrangères, c’est le ministère du Plan, des Finances mais avant tout le président de la République qui non seulement examine favorablement les propositions faites mais aussi scrute lui-même les possibilités qui existent », a mentionné la doyenne d’âge du corps diplomatique. Elle a tenu à rappeler le rôle important que joue le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération dans la sensibilisation des partenaires techniques et financiers du Bénin pour la mobilisation des ressources en faveur des projets. « C’est dire aussi que les réformes dans votre secteur sont importantes pour rendre plus performante votre diplomatie en vue d’atteindre les objectifs fixés par le chef de l’Etat pour le développement du pays », ajoute-t-elle. Tout en souhaitant pleins succès aux réformes qui ne manqueront pas de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les pays, elle rend à nouveau hommage au chef de la diplomatie pour le succès éclatant que son département ministériel connaît et continue d’enregistrer sous son autorité. Elle a pour finir, formulé le vœu de voir l’année 2022 renforcer et amplifier les succès l’autorité ministérielle, dans sa mission au service du rayonnement et de la mobilisation de ressources au profit du Bénin.