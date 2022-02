Frappes aériennes à la frontière Bénin-Burkina, l’armée française 40 terroristes neutralisés

A travers un communiqué, le Ministère des Armées français a signalé avoir neutralisé une quarantaine de terroristes après les attaques visant des rangers dans le parc W au Bénin. L’opération a été conduite par la force Barkhane, et a visé des colonnes de terroristes se déplaçant à moto. Les frappes ont été effectuées à quatre reprises.

Selon l’Etat-Major, une première colonne de terroriste avait été localisée dans la journée du 10 février alors qu’elle venait de pénétrer sur le territoire Burkinabé. C’est avec un drone REAPER que la première frappe a été menée. Elle a permis de neutraliser une dizaine de terroriste et des motos.

Les renseignements ont permis selon le tweet du Ministère des Armées, de localiser grâce à une patrouille de mirage 2000 un autre regroupement de terroristes à proximité du lieu de la première frappe. Trois nouvelles frappes ont été alors menées et ont permis de neutraliser une trentaine de terroristes. Au total 40 personnes ont été mises fors d’état de nuire selon l’Etat-major.

Les 8 et 9 février des attaques ont eu mieux au Bénin dans la région du parc w et ont fait plusieurs blessés. Des pertes en vies humaines avaient été signalées par les formes armées béninoises et un instructeur français avait été tué.