Gogounou/Station de pompage du Pipeline Export Niger-Bénin: Wapco-Bénin s’engage à livrer à bonne date

(Adambi satisfait du niveau des travaux)

Le ministre des mines et de l’eau, Samou Adambi, à la tête d’une importante délégation, a effectué, dans la matinée du samedi 12 Février 2022, une visite de chantier sur le site de construction de la station de pompage de Gogounou du projet Pipeline Export Niger-Bénin afin de constater le niveau d’évolution des travaux. En présence du maire de Gogounou Seydou Barry Tidjani et du préfet de l’Alibori Ahmed Bello Ky-Samah, il a marqué sa satisfaction par rapport à l’évolution des travaux.

Constater de visu le démarrage effectif des travaux de soudure des tuyaux qui vont servir à l’évacuation du pétrole depuis le Niger jusqu’à la côte béninoise au niveau de la station terminale de Sèmè pour le stockage du pétrole brut. Tel est l’objectif qui a motivé la visite de chantier du ministre des mines et de l’eau à Gogounou. Le constat sur le terrain est satisfaisant, a indiqué Samou Adambi, après une visite guidée du site et les différentes explications fournies par les responsables de l’entreprise chinoise Wapco-Bénin. Le ministre Samou Adambi s’est dit très satisfait du constat fait sur le site. Il a en effet constaté la libération du site par les occupants et l’évolution correcte des travaux de soudure des tuyaux. Il n’a pas manqué de décerner un satisfait au directeur général de Wapco-Bénin pour leur motivation à bien conduire les travaux conformément au cahier de charges, mais aussi aux autorités locales, communales et préfectorales pour les diligences nécessaires accomplies pour l’effectivité de l’expropriation des propriétaires du domaine du site de la station de pompage. Pour lui, le projet de Pipeline Export Niger-Bénin (PENB) est un projet qui tient à cœur au gouvernement béninois, c’est pourquoi, il a exhorté les autorités locales, communales et préfectorales du département de l’Alibori à ne ménager aucun effort pour accompagner Wapco-Bénin pour l’évolution normale des travaux. Jin Jinson, directeur général de l’entreprise Wapco-Bénin en charge des travaux, a indiqué que les tuyaux utilisés peuvent transporter 450 tonnes de pétrole brut par an et disposent d’un diamètre 45 pouces. Il a renouvelé l’engagement de Wapco-Bénin de livrer les travaux dans le délai contractuel notamment fin 2023.

Tout sur le Projet de Pipeline Export Niger-Bénin

Le Projet de Pipeline Export Niger-Bénin vise la construction d’un système de transport par canalisation pour évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le territoire national. Financés à hauteur de 608 milliards de francs CFA, soit 1,3 milliard $ côté Bénin par la West Africa Oil Pipeline Bénin Company (WAPCO-BÉNIN), les travaux de cette gigantesque infrastructure vont permettre d’acheminer le pétrole brut du champ pétrolier d’Agadem au Niger jusqu’au site de la station terminale de Sèmè-Podji, la plus importante de toutes les stations du projet.

D’une longueur totale de 1980 km dont 675 km sur le territoire national, la section béninoise du pipeline formera avec la section nigérienne, un système de pipeline intégré partant du Niger et traversant le territoire béninois jusqu’à la côte du Bénin dans la commune de Sèmè-Kpodji, qui sera utilisé pour le transport de pétrole brut en vue de l’acheminement vers les marchés internationaux. Le pipeline traversera les départements de l’Alibori, du Borgou, des Collines, du Plateau et de l’Ouémé, dix-sept (17) communes et cent cinquante-deux (152) villes et villages. C’est un projet qui va permettre au Bénin de devenir un acteur du secteur pétrolier sans produire une goutte d’huile. La mise en œuvre effective de ce projet contribuera à améliorer davantage les recettes fiscales de l’Etat béninois avec des frais de transit annuels d’environ 25 millions d’euros. Il va également générer près de 3000 emplois lors de la phase de construction et environ 300 emplois permanents dans le cadre de son exploitation. La construction du conduit sera achevée en 2023 et va inclure une station terminale à Sèmè-Kpodji, deux stations de pompage à Gogounou et Tchatchou ainsi qu’un terminal d’exportation en haute mer.