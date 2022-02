Fête de Saint Valentin: Les étudiants de ESM-BENIN préparés à une meilleure vie familiale

L’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) se préoccupe de la vie sentimentale des étudiants. Au-delà de l’enseignement théorique et pratique dispensé, ESM-BENIN a instruit les étudiants sur les questions liées à l’amour et à la famille, ce lundi 14 février 2022, jour de la Saint Valentin sur le site d’Abomey-Calavi. Ceci, dans le but de les conscientiser, de leur éviter les ‘’faux pas’’, et de les préparer à une vie familiale plus épanouie au regard des déviances observées de nos jours dans la société.



« Les faux pas à éviter en amour pour une vie épanouie », c’est le thème autour duquel se sont déroulés les échanges du séminaire spécialisé animés par Cyra PADONOU-SEKE, consultante en mariage et famille, directrice exécutive de Love Power. Ce fut l’occasion pour les jeunes étudiants de se nourrir d’expériences, de savoir comment vivre désormais leur vie affective et amoureuse, et d’éviter toute dérive.

Pour la directrice exécutive de Love Power, le jeune ne doit rater aucune occasion où il aura la chance d’apprendre sur l’amour, sur comment se comporter dans la société pour être « un citoyen de type nouveau ». « Nous avons besoin d’impacter notre humanité, nous avons besoin d’impacter notre monde, et pour que cela soit possible, il faut que nous même, nous développions l’amour que nous avons pour nous-même, éviter certains faux pas, éviter certaines compagnies, éviter certains environnements pour que demain, la nature, l’humanité pense à nous, et dit que nous avons laissé des traces », a-t-elle insisté dans l’interview accordé à la presse.

Les étudiants selon Cyra PADONOU-SEKE, sont de jeunes gens qui ont besoin de mains, d’être aimés. Mais si on n’attire pas leur attention sur l’essentiel qu’est le vrai amour, la vérité de l’amour, ils vont passer à côté, et cela peut avoir des conséquences sur leurs vies professionnelle, psychologique, matrimoniale, sociale, etc. D’où l’importance pour eux de savoir que « l’amour est beau », et reste « un mystère ».

Le 14 février selon la directrice de Love Power, est une opportunité pour repartir sur de nouvelles bases, pour sortir et ressortir la meilleure version qui est cachée en soi.

L’ambition de ESM-BENIN en initiant les séminaires spécialisés, est de faire des étudiants des personnalités respectables, a rappelé Isidore Hounwedo, PDG de ESM-BENIN. « Manifester son amour l’un envers l’autre, ça a une histoire ; mais aujourd’hui, nous constatons que c’est complètement transformé, c’est complètement détaché de son sens », a-t-il déploré.

« Ce que nous allons être demain au plan familial, c’est aujourd’hui que nous allons construire », a conseillé le promoteur avant d’inviter les étudiants à une vie exemplaire, et à éviter les imitations, sources d’erreurs et de faux pas.

Les fondamentaux pour une vie familiale épanouie

Pour une vie familiale plus épanouie, le jeune homme ou la jeune fille doit savoir être à l’écoute d’elle-même, développer l’écoute de soi, atteindre une certaine maturité pour savoir comment choisir. Et pour le faire, il faut se connaître, savoir ses attentes, son point d’honneur et éviter le suivisme car, tout le monde n’a pas la même destinée. « Si nous prenons sur nous d’être de bonnes personnes, nous n’attirerons vers nous que de belles personnes parce que l’amour ne ment pas ; l’amour demeure l’amour », a conseillé Cyra PADONOU-SEKE.

Emilie SOSSOU, étudiante en 2ème année de Finance et comptabilité dit avoir tiré beaucoup de leçons des enseignements donnés par la directrice de Love Power. L’abstinence et les études sont désormais ses priorités. Idem pour son camarde Onésiaphore GNAO, étudiant en 1ère année de Système informatique et logistique. Pour le jeune homme, il ne sert à rien de se presser. Onésiaphore GNAO compte faire une rétrospective de sa vie, revoir des choses qu’il avait fait dans le passé, ainsi que ses ambitions.

Le séminaire spécialisé a été marqué par la présence du Dr Erasme, assistant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Quelques images



















F. A. A.