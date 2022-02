Tribunal de Parakou Un ancien régisseur condamné à 7 ans de prison

Un ancien régisseur de la prison civile de Natitingou écope de sept (07) ans de prison pour meurtre. Les deux autres co-accusés, un gendarme et un militaire n’ont pas eu de lourdes peines.

Le tribunal de première instance de première classe de Parakou a condamné un ancien régisseur de la prison civile de Natitingou à 07 ans de prison pour meurtre. La sentence est tombée, ce mardi 15 février 2022, au cours de la session criminelle.

En détention provisoire depuis 2018, l’ancien régisseur de la prison de Natitingou et ses co-accusés, un autre gendarme et un militaire sont désormais fixés sur leur sort. A l’issue de leur procès tenu ce mardi, l’ancien régisseur de la prison a écopé de 7 ans de prison pour meurtre. Le second gendarme poursuivi pour complicité de meurtre a été acquitté au bénéfice du doute. Au même moment, il y a eu la requalification de l’infraction du militaire lui aussi accusé dans le même dossier. Il est poursuivi désormais pour homicide involontaire et condamné à 2 ans de prison.

Les faits remontent à mai 2018 où les coupables ont été impliqués dans une affaire d’évasion d’un détenu qui a tourné au drame. Selon les informations de Frissons radio, au terme d’une audience, un détenu avait tenté de s’échapper. En le poursuivant, ils ont fait usage de tirs à balle réelle. Le détenu a été mortellement atteint. Un civile qui se trouvait dans les environs au cours de la course poursuite a reçu également des balles, et en est décédé.

La session criminelle du tribunal de première instance de première classe de Parakou est ouverte il y a quelques jours.

M. M.