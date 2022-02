Bénin: l’Association pour la Promotion des Femmes Amazones Républicaines du Bénin fête ses 17 ans d’existence en liaison avec les Femmes Guerrières Républicaines du Nord

Bénin: l’Association pour la Promotion des Femmes Amazones Républicaines du Bénin fête ses 17 ans d’existence en connivence avec les Femmes Guerrières Républicaines du Nord

Ce samedi 19 février 2022, Cotonou va vibrer aux sons et aux rythmes de l’Association pour la Promotion des Femmes Amazones Républicaines du Bénin en liaison avec les Femmes Guerrières Républicaines du Nord. Pour les organisateurs, il s’agira non seulement de célébrer les 17 ans d’existence de ladite association, mais aussi de faire un tour d’horizon sur les actions à mener dans l’avenir pour la promotion de la gente féminine. Plusieurs personnalités et leaders du pays sont attendus à cette rencontre qui aura lieu au stade Général Mathieu Kérékou.

Par DA

17 ans après la création de l’Association pour la Promotion des Femmes Amazones Républicaines du Bénin, les femmes membres jugent utile de célébrer l’évènement et ceci avec le soutien amical des Femmes Guerrières Républicaines du Nord. Une célébration à double connotations donc. L’amazone qu’on appelle affectueusement ‘’La Deuxième Dame’’ signale que la rencontre du samedi marquera un grand pas dans la vie de ladite association et posera aussi et surtout les jalons d’un avenir beaucoup plus radieux pour l’avenir et le devenir des femmes béninoises. Pour la représentante des Femmes Guerrières Républicaines du Nord, l’évènement est de taille et c’est précisément pour cette raison qu’elles ont décidé de s’y associer. L’Association pour la Promotion des Femmes Amazones Républicaines du Bénin reste ainsi toujours active et projettera certainement de nouvelles visions lors de ses assises qui se tiennent ce samedi à Cotonou.