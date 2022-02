Bénin Cashew Day, 3ème édition: Trois jours pour promouvoir le cajou africain

Le Palais des congrès de Cotonou a abrité le mardi 22 février 2022, le lancement de la troisième édition de Bénin Cashew Day. Placées sous le thème: “Des Partenariats stratégiques pour un secteur anacarde efficient en Afrique”, ces assises auxquelles prennent part une quinzaine de pays africains ont été initiées par le Conseil National des Exportateurs du Cajou au Benin (Conec) en collaboration avec l’Interprofession de la Filière Anacarde.

Ces travaux qui se dérouleront du 22 au 24 février permettront de réfléchir aux voies et moyens pour promouvoir le cajou africain. En clair, il sera question durant trois jours de porter des réflexions stratégiques pour nouer des partenariats institutionnels pour le Rayonnement du secteur anacarde en Afrique.

Dans son intervention au pupitre, Péniel Fanou, président du Conseil National des Exportateurs du Cajou au Benin a remercié les participants pour l’intérêt porté à cet évènement. A cet effet, il a réitéré l’ambition du conseil dont il est le président de contribuer au rayonnement de la filière anacarde au Bénin et en Afrique.

Abondant dans le même sens que son prédécesseur, Herman Abiona, président de l’Interprofession de la Filière Anacarde a reconnu et félicité le président Patrice Talon pour sa vision et pour avoir inscrit la promotion du Cajou comme une priorité dans son programme d’action. Même son de cloche chez le président de l’Alliance du Cajou Africain, Abitola Fachirou qui a pour sa part a insisté sur la nécessité d’une synergie d’actions pour un secteur anacarde efficient en Afrique.

Dans ce sens, Alimatou Shadiya ASSOUMAN, Ministre de l’Industrie et du Commerce a fait savoir que la tenue de ces assises témoigne de l’intérêt porté au développement de la filière cajou. Elle n’a pas manqué de saluer l’engagement de tous les gouvernements africains qui militent pour le développement du Cajou en Afrique. D’ailleurs, Laurent Gangbes, Directeur général de l’Agence pour la promotion des importations et exportatons ( APIEX) a rappelé que que l’objectif du gouvernement est d’accompagner les acteurs de la filière et d’opter pour la transformation de plus de 50% de la quantité de cajou produit.

Lançant officiellement les travaux, Gaston Dossouhoui, ministre de l’agriculture et de la pêche, a invité les participants pour que des discussions sortent des résolutions idoines pour le rayonnement du Cajou en Afrique.

Plusieurs communications ont meublé ces assises. Il s’agit entre autre de la Recherche et e-agriculture, des Partenariats institutionnels, de l’amélioration de l’environnement de transformation du Cajou en Afrique, et la commercialisation du cajou et ses dérivés.