Médias et traitement de l’information L’équipe d’une télévision privée auditionnée à la HAAC

A la suite d’une émission sur les comportements sexuels déviants des jeunes sur les réseaux sociaux, l’animatrice et toute l’équipe de l’émission d’une chaîne de télévision privée ont été auditionnées, par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

La commission d’instruction de la carte de presse de l’éthique et de déontologie de la HAAC a écouté une animatrice d’une émission télévisée et toute l’équipe pour le traitement de l’information lors d’une émission sur les comportements sexuels déviants des jeunes sur les réseaux sociaux. Les invités de l’émission sur le thème « La sexualité décomplexée ou vénale », diffusée jeudi 17 février 2022, ont tenu des propos jugés « contraires aux bonnes mœurs » selon les internautes.

La HAAC n’a pas encore rendu sa décision à la suite de l’audition de l’animatrice et de l’équipe de l’émission, rapporte Frissons radio.

M. M.