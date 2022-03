Promu au poste de sélectionneur intérimaire des Ecureuils du Bénin, Moussa Latoundji a dévoilé dans un entretien, ses priorités et la tâche que la Fédération béninoise de football lui a…

Entretien avec le sélectionneur intérimaire du Bénin: Moussa Latoundji : «Il faut que l’équipe retrouve ses sensations de gagne»

Promu au poste de sélectionneur intérimaire des Ecureuils du Bénin, Moussa Latoundji a dévoilé dans un entretien, ses priorités et la tâche que la Fédération béninoise de football lui a confiée. Lisez-plutôt l’entretien…

La Fbf vous a confié la lourde tâche de sélectionneur intérimaire. Quels sont les sentiments qui vous animent ?

C’est un sentiment positif après que la Fbf m’a confié cette tâche. Et là, nous sommes concentrés sur la prochaine fenêtre FIFA où la sélection béninoise ira en Turquie pour un tournoi.

Quelles sont vos priorités à la tête de l’équipe béninoise ?

Ma priorité, il faut que l’équipe retrouve ses sensations de gagne, tout en faisant un grand jeu afin que le peuple béninois retrouve ce qu’il aime, la victoire.

Vous comptez faire dans la continuité de Michel Dussuyer ou vous comptez imprimer votre marque ?

Je suis là juste pour le tournoi pour le moment. Donc, je suis concentré sur le tournoi et j’espère qu’on fera quelque chose de très bon là-bas.

Comment allez-vous procéder lors de cette journée Fifa ?

La journée Fifa, comme ça se passait avant… Nous allons appeler les joueurs qui sont actuellement en forme, les bons du moment à qui on fera juste appel pour cette journée Fifa. Vous savez que les prochaines éliminatoires de la Can 2023 commencent en juin prochain et donc, la préparation passe par cette journée Fifa de mars.

Comment allez-vous procéder pour jouer la journée Fifa quand on sait que certains cadres sont au soir de leur carrière ?

Je ne peux pas dire qu’il y a des joueurs qui vont à la retraite parce qu’il y a des joueurs qui jouent jusqu’à 40 ans. On peut prendre en exemple, le cas de Ibra. Donc, il y a plein de joueurs dans ce cas. Mais si un joueur est actuellement en forme, pourquoi ne pas l’appeler. Et il ne faut pas oublier que c’est au bout de l’ancienne corde qu’on tisse la nouvelle.

Aviez-vous une idée des joueurs qui pourraient être appelés en juin prochain ?

Pour le moment, je ne veux pas parler de juin parce que je suis là pour le tournoi seulement. Je suis concentré sur le tournoi de mars et puis après on verra. Je suis sûr que les dirigeants vont parler de la suite après cette journée Fifa mais pour le moment, c’est le tournoi qui est l’urgence.

Quelle est la feuille de route qui vous a été confiée ?

La feuille de route, tout le monde le connaît, c’est de gagner les matches.

Pour ce tournoi de mars, vous allez faire appel uniquement aux joueurs qui évoluent en Europe ou ceux du continent auront aussi leur chance ?

Je pense que nous allons faire avec tous les joueurs qui jouent partout dans le monde. Si c’est un Béninois, on fera avec lui pourvu qu’il soit en forme et meilleur.

Un message d’espoir à l’endroit des Béninois…

Comme le public sportif béninois sait le faire si bien, je demande qu’il soit toujours soudé derrière son équipe tout en la motivant et en étant patient avec elle. Donc, il faut que le public soit soudé derrière son équipe pour de meilleurs résultats.

Transcription : A.F.S.