Journée internationale de la femme : Les revendeuses de Dantokpa face à leurs défis

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, Claudine Prudencio, présidente de l’Institut national des femmes, a échangé, hier mardi 8 mars, avec les femmes du marché Dantokpa. C’est pour les sensibiliser à leurs droits, devoirs et les avantages que les réformes du gouvernement leur accordent désormais.

« Les impacts des changements climatiques sur l’environnement », c’est autour de ce thème que les femmes du marché Dantokpa ont été entretenues. Face aux changements climatiques dont les effets se ressentent également au Bénin, les revendeuses sont invitées à des comportements respectueux de l’environnement, à éviter l’usage des foyers à carbone et bûchers pour la cuisson, à réduire la prolifération des déchets…

Cette initiative de l’Institut national de la femme vient satisfaire l’attente des femmes qui ont maintes fois déploré le manque d’information sur leurs droits, devoirs et opportunités. Claudine Prudencio, présidente de l’Institut national des femmes, a d’ailleurs saisi l’occasion pour présenter sa structure. Elle a fait savoir que l’Institut dispose d’un fonds d’aide en soutien aux femmes victimes de violences. Elle précise que le vœu du chef de l’Etat à travers la mise en place de cet institut est de mettre la femme au cœur du processus de développement, d’éliminer les violences et discriminations à l’égard des femmes, de prôner une égalité de chances.

Anastasie Chodaton, présidente des femmes des marchés, a remercié le chef de l’Etat pour le choix porté sur Claudine Prudencio pour présider l’Institut national des femmes. Elle a salué les diligences de celle-ci pour l’épanouissement des femmes et exprimé son assurance de voir très bientôt les femmes des marchés au cœur des initiatives de l’Institut.

Armand Gansè, directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes (Sogema), a également salué l’initiative de la présidente de l’Institut national des femmes qui a su mettre à profit la Journée internationale de la femme pour édifier les femmes du marché Dantokpa. Il a invité les femmes à une solidarité constante au sein du marché, à laisser les rivalités inutiles, à faire preuve de tolérance et de pardon, à œuvrer pour la paix et la quiétude au sein du marché… Il a, par ailleurs, exhorté les femmes à saisir les opportunités qui leur sont données aujourd’hui. «La femme est le sel, l’élément moteur. Mais dans un passé récent, les femmes étaient marginalisées dans presque tous les secteurs… Depuis qu’il a accédé au pouvoir, le chef de l’Etat a entrepris de rétablir l’égalité. Il a engagé plusieurs réformes en faveur des femmes», a rappelé Armand Gansè. Il a évoqué la modification de la Constitution et du Code électoral qui aujourd’hui accorde une place de choix aux femmes dans les instances de décisions.