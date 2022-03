« Vous êtes frustré, vous avez une information sensible à partager avec le chef de l’Etat, désormais vous pouvez directement écrire au Président TALON pour vos requêtes ». Ainsi se…

Plaintes et dénonciations au Bénin : Patrice Talon désormais accessible à tous citoyens

« Vous êtes frustré, vous avez une information sensible à partager avec le chef de l’Etat, désormais vous pouvez directement écrire au Président TALON pour vos requêtes ». Ainsi se présente la page d’accueil du formulaire qui rapproche Patrice Talon de ses concitoyens. A travers un lien intitulé « Ecrivez au Président de la République », les citoyens qui souhaitent faire des dénonciations ou attirer l’attention du chef de l’Etat sur une préoccupation peuvent se référer à lui en remplissant simplement les cases qui lui sont proposées. Plus la peine de rédiger une correspondance et de la transmettre aux services de la présidence de la République. A l’aide d’un ordinateur ou d’un smartphone connecté à internet, le tour est joué.