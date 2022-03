Bénin : 5 milliards Fcfa pour la construction de l’hôtel de ville de Porto-Novo

Le Maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty était face à la presse dans la soirée de ce vendredi 11 mars 2022. Il était question pour lui d’échanger avec les hommes des médias sur les grands projets portés par le Conseil municipal qu’il préside dont ceux qui bénéficient du soutien sans faille du gouvernement. Et parlant de projet, il a longuement parlé du projet de construction de l’hôtel de ville de Porto-Novo, un projet rêvé depuis plusieurs années et qui sera enfin réalisé sur le domaine abritant le Camp Bio Guerra et le CEG Bio Guerra. A en croire le Maire Charlemagne Yankoty, il s’agit d’un projet d’environ 5 milliards Fcfa plus 500 millions Fcfa pour la réhabilitation du Lycée Béhanzin qui absorbera les élèves du CEG Bio Guerra. Il a particulièrement remercié le Chef de l’Etat, Patrice Talon qui, dès qu’il a été informé dudit projet qui tient à cœur au Conseil municipal de Porto-Novo, l’a tout de suite adopté tout en indiquant le site devant l’abriter pour l’incruster dans la zone administrative où est en train d’être érigé le nouveau siège de l’Assemblée nationale, où sera érigé le siège de la Cour des comptes,…etc. Le Maire Charlemagne Yankoty n’a pas manqué de lancer un appel à l’endroit des populations de Porto-Novo. « Porto Novo a besoin de tous ses filles et fils sans distinction d’ethnie, d’appartenance politique pour redorer le blason de la ville de tous les Béninois. Le Chef de l’Etat est décidé à nous accompagner. Profitons-en. Ayons des comportements citoyens vis-à-vis de ces nombreuses réalisations », a t-il dit.