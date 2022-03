Cherté de la vie: La baguette de pain à 150f

(Qu’en dit le gouvernement ?)

Annoncée comme une rumeur, la hausse du prix de la baguette du pain se confirme. Dans une note de service, signée de l’Association des promoteurs et exploitants de boulangeries des départements de l’Atlantique et du Littoral (Apeb/Atl-Lit) et celle des départements de l’Ouémé et du Plateau (Apebdop), il est porté à la connaissance des consommateurs que désormais la baguette de pain sera vendu en gros à 135f et en détail à 150f CFa. Pour justifier cette hausse, la note fait référence à l’article 052/MIC/DC/SGM/DGCI/DPCI du 16 septembre 2008. Et c’est cette référence, sans autre explication, qui suscite le débat. Est-ce en 2022 que l’Association des promoteurs et exploitants de boulangerie décide de se conformer à une arrêté pris en 2008 pour justifier de la hausse du pain ? L’Etat subventionnait-il alors le pain depuis 2008 ? Le cas échéant pourquoi les boulangers décident aujourd’hui de se conformer à cet arrêté ? Le gouvernement de la Rupture a-t-il décidé de ne plus subventionner le pain ? Les boulangers ont-ils eu des rencontres avec le Ministre de l’industrie et du commerce avant la prise de cette note de service ? Quel est la part du conflit entre la Russie et l’Ukraine dans cette augmentation, étant donné que l’Ukraine est un grand producteur de blé ? Ce sont des questions auxquelles le gouvernement se doit d’apporter des clarifications ce jour en Conseil des ministres.

M.M