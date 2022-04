Distinction de Angélique Kidjo aux Grammy Awards « Une grosse fierté pour toute la Nation, une référence ! » (C. Prudencio)

La Présidente de l’Institut National de la Femme (INF) Mme Claudine Afiavi Omonlara Prudencio a félicité la chanteuse béninoise Angélique Kidjo pour sa distinction aux Grammy Awards. A travers un message sur sa page Facebook, ce lundi 04 avril 2022, elle invite les jeunes filles et femmes à s’imposer dans leur domaine.

Message de Claudine Prudencio

’’Bravo l’héroïne Angélique Kidjo ! Merci de continuer à indiquer le chemin de l’excellence aux jeunes filles et femmes ! La digne Amazone béninoise a reçu, ce dimanche 03 Avril 2022, et ce, pour la 5ème fois, la récompense d’excellence de l’industrie musicale américaine, le Grammy Awards, dans la catégorie assez évocatrice de ” Meilleur Album du Monde”. Elle devient d’office l’Artiste africaine à gagner le plus de Grammy Awards. Une grosse fierté pour toute la Nation, une référence !

Je ne cesserai jamais de le dire : la promotion d’un excellent leadership féminin passe par l’affichage au tableau pédagogique de modèles de réussite réelle et édifiante pour les nouvelles générations de filles et de femmes dans notre pays.

Notre compatriote Angélique Kidjo, Star planétaire de la musique, connue pour la qualité supérieure et l’originalité de ses œuvres, sans oublier son engagement humanitaire pour la cause des enfants, en est une parfaite illustration.

Illustration de l’effort continu ! Illustration de la détermination et de l’excellence féminine ! Illustration de la possibilité pour la femme de se hisser et de s’affirmer, par ses efforts, au plus haut niveau de son art, de sa profession, de sa vie sociale…

Pour les jeunes générations de filles et de femmes béninoises, il s’agit là de la preuve que la réussite est possible pour la femme dans la société ; de la preuve que la femme peut aller très loin, plus loin que l’opinion n’est prédisposée à la croire en capacités d’atteindre.

En tant que citoyenne béninoise, je m’en réjouis énormément. Très fière de ma compatriote. J’en éprouve davantage de fierté dans ma position de Présidente de l’Institut National de la Femme. Je suis, une fois encore, convaincue que par les modèles, nous parviendrons à aider les jeunes filles et femmes béninoises à se forger le mental et le dynamisme nécessaires pour sortir de leurs zones de confort, d’inaction et de complexes limitants.

Chères jeunes filles et femmes, si Angélique Kidjo peut s’imposer au sommet de son art et à l’échelle mondiale, c’est que vous pouvez faire aussi autant et même plus, dans vos études, dans tous les domaines scientifiques, dans toutes vos entreprises….

C’est tout le sens du défi que le Chef de l’État, le Président Patrice Talon, nous demande de relever, en plus d’assurer la protection des femmes et des filles contre toutes sortes de violences et de discriminations.

Une fois encore, Bravo à Angélique Kpassèloko Hintô Hounsinou Kandjô Manta Zogbin Kidjo ! Aux filles et aux jeunes femmes béninoises, je dis simplement : prenez-y de la graine !’’

Mme Claudine Afiavi Omonlara Prudencio, Présidente de l’Institut National de la Femme