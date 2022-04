Prix de l’essence et du gasoil à la pompe, le coup de pouce de l’État

Au Bénin et ailleurs, les prix des hydrocarbures ont connu une hausse du fait du conflit russo-ukrainien. Au Bénin, la situation n’est pas plus reluisante, mais maîtrisée en raison de la subvention du gouvernement. Au détour d’un débat public sur la cherté de la vie au Bénin et les mesures sociales prises par le Gouvernement pour maîtriser la flambée des prix des produits de grande consommation, diffusé sur l’Ortb, Romuald WADAGNI, Ministre de l’Économie et des Finances a souligné les efforts du gouvernement pour soutenir les prix des hydrocarbures. <>, a lâché le ministre d’état devant micros et caméras.

De ses explications, on retient que la hausse aurait pu se faire ressentir et aurait été plus importante si le gouvernement n’agissait pas pour atténuer en apportant une certaine subvention à ces prix-là afin que les populations ne soient pas obligées de débourser beaucoup plus que ce qu’elles déboursent actuellement.

Les nouveaux prix au Bénin sont de 600 F Cfa pour l’essence à la pompe et le gasoil, et respectivement 665 F Cfa et 730 F Cfa pour le pétrole et le gaz. Le conflit russo-ukrainien vient aggraver la situation de hausse des prix dans divers secteurs du fait de la pandémie du coronavirus et pourrait impacter de façon significative les perspectives de reprise de l’économie mondiale.