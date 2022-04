Alimentation en eau potable en milieu rural Le Bénin signe trois contrats d’affermage des ouvrages hydrauliques

L’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR) a procédé, ce lundi 11 avril 2022, au nom du gouvernement du Bénin à la signature de trois (03) contrats d’affermage et de travaux connexes pour la production et la distribution d’eau potable en milieu rural.

Au l’issue d’un appel d’offres international lancé en mai 2019 en respect de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé, des opérateurs ont été sélectionnés pour des contrats d’affermage des ouvrages hydrauliques d’alimentation en eau potable en milieu rural.

Selon le communiqué de l’ANAEPMR, « ces opérateurs auront à charge d’approvisionner, en délégation de service public, les habitants des zones rurales du Bénin, soit une population estimée aujourd’hui à près de 9 millions de personnes. Ils auront à exploiter et à maintenir dès à présent 610 Adductions d’Eau Villageoises (AEV) et 25 Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable multi-Villages (SAEPmV), dans l’objectif d’assurer, d’ici à 2030, l’accès à l’eau potable aux populations avec notamment plus de 25.000 km de réseau ».

Le gouvernement du Bénin à travers l’ANAEPMR a adopté une approche novatrice pour la réalisation et la gestion des infrastructures hydrauliques en milieu rural axée sur le contrôle de la qualité de l’exploitation et de la maintenance, de la capacité de production et de distribution en matière de service public durable d’eau potable à un coût abordable à l’échelle du pays.

« Le programme d’investissement du gouvernement de la République du Bénin a pour objectif d’assurer un acces universel à un service d’eau potable de qualité, à un prix abordable pour les habitants des zones rurales sur l’ensemble du pays à l’horizon 2030. Ce défi exige un engagement fort et combiné de la puissance publique et de professionnels du secteur privé. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la solide expérience d’opérateurs de référence tels les Groupements composés d’Eranove, Vergnet Hydro et Uduma d’une part et de SONEDE International, BUS, AGETUR d’autre part pour nous accompagner et relever durablement ce défi », a déclaré M. Sylvain Adokpo Migan, Président de la Commission ad hoc chargée de la sélection des opérateurs régionaux.

La signature des trois contrats a eu lieu entre M. Sylvain Adokpo Migan, Directeur Général de I’ANAEPMR et M. D. José da Cruz, Directeur Général de la Société Omilayé en présence de M. Marc Alberola, Mandataire du Groupement ERANOVE/VERGNET HYDRO/UDUMA d’une part et Mohamed Fathallah, Directeur Général de la Société SBA des Eaux en présence de M. Abderraouf Nouicer, Mandataire du Groupement SONEDE International/BUS/AGETUR d’autre part.

A propos de l’ANAEPMR

L’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR) est un établissement public à caractère social, technique et patrimonial de type spécifique qui a été créé en 2017 dans la mise en œuvre de la nouvelle vision du gouvernement du Bénin pour le développement et l’organisation de la gestion du patrimoine hydraulique de l’Etat en milieu rural en vue d’assurer l’accès universel à l’eau potable au Bénin. Elle est chargée du développement des infrastructures à travers la construction de Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable, la réhabilitation, la densification et de l’extension des ouvrages d’approvisionnement en eau potable en milieu rural. L’agence a aussi en charge l’opérationnalisation de la gestion professionnalisée durable par affermage du service public de l’eau potable en milieu rural.