Parti du renouveau démocratique : La Section d’Avrankou sonne la grande mobilisation

Les membres des Sous-sections PRD de la Commune d’Avrankou à savoir Avrankou-centre, Djomon, Atchoukpa A, Atchoukpa B, Gbozounmè, Sado, Ouanho et Kouti, ont été installés ce samedi 9 avril 2022 par le Secrétaire général du parti, le Dr Falilou Akadiri. C’était à l’occasion de la rentrée politique de la Section PRD de ladite Commune présidée par Denis Gbèssèmèhlan. Placée sous le thème : « Le rôle du militant PRD d’Avrankou dans la réussite de la Remontada », cette rentrée politique a eu lieu à Lotin-Gbèdjèhouin dans l’Arrondissement de Djomon. Ce fut pour les militantes et militants, l’occasion d’être mieux aguerris sur l’actualité sociopolitique nationale caractérisée par la cherté de la vie. Plus précisément, les Tchoco-Tchoco d’Avrankou ont eu droit à deux communications.

La première communication de cette rentrée politique a été délivrée par le président du Haut Conseil des sages et de la réconciliation, Raphaël Akotègnon. Elle et a porté sur les grandes réalisations du gouvernement du président Patrice Talon, le volet social du Programme d’actions du gouvernement avec un accent mis sur le microcrédit Alafia sans oublier la cherté actuelle de la vie et les mesures prises par le gouvernement pour soulager les populations. Quant à la seconde communication, elle a été développée par le Secrétaire général adjoint du PRD, Gratien Laurent Ahouanmènou et a porté sur le Recensement administratif à vocation d’identification des populations et la Liste électorale informatisée (LEI).

Dans son allocution au cours de la cérémonie de lancement de la rentrée politique, le président de la Section PRD d’Avrankou, Denis Gbèssèmèhlan, Coordonnateur du parti dans la 20ème Circonscription électorale, a laissé entendre qu’il n’a aucun doute que la Remontada est déjà une effectivité. Cependant, il a lancé un appel pour la poursuite de la mobilisation générale dans un élan d’ouverture et de réconciliation avec tous les Tchoco-Tchoco sans exception. Il faut noter que pour cette rentrée politique, la section PRD d’Avrankou avait ses côtés une forte délégation des membres des différentes instances dirigeantes du parti avec à leur tête, le Secrétaire général du PRD, Falilou Akadiri, Premier Vice-président chargé de la coordination des activités du parti.