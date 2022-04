Cybersécurité: Le Bénin sur le toit de l’Afrique

Dans le classement 2021 de Global Cybersecurity Index 2021, le Bénin fait encore parlé de lui. Notre pays a surclassé plusieurs autres en Afrique en se hissant à la 1ère place du classement, soit un progrès de cinq places par rapport à 2020 où il arrivait 6è. Cela témoigne de l’engagement et des mesures prises par le gouvernement Talon pour améliorer la cybersécurité

Les efforts de sécurisation du cyberespace et des infrastructures numériques du Bénin sont reconnus à l’international. Le Global Cybersecurity Index (GCI) vient de livrer son classement 2022 dans lequel le pays s’est hissé à la 1ère place devant le Nigéria, l’Ouganda, Kenya, la Mauritanie, côte d’Ivoire, le Ghana… C’est le Global Cybersecurity Index, rapport de renommée mondiale qui mesure l’engagement et les mesures prises par les Etats pour améliorer la cybersécurité, qui en donne la preuve dans son classement 2021.

Pour livrer son rapport, le Global Cybersecurity Index s’est basé sur plusieurs indices dont les mesures légales, techniques, organisationnelles, de même que celles liées au renforcement de capacités et de coopération. Par ailleurs, ce rapport vise à mieux comprendre les engagements des pays en matière de cybersécurité, d’identifier les lacunes, encourager les bonnes pratiques et fournir des informations utiles au pays pour améliorer sa posture de cybersécurité.