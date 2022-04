La Direction générale du Port Autonome de Cotonou (PAC) lance le recrutement sur un contrat à durée déterminée d’un (01) électrotechnicien et deux (02) graisseurs. Le candidat doit avoir des…

Emploi: Le PAC recrute 1 électrotechnicien et 02 graisseurs

La Direction générale du Port Autonome de Cotonou (PAC) lance le recrutement sur un contrat à durée déterminée d’un (01) électrotechnicien et deux (02) graisseurs.

Le candidat doit avoir des connaissances, des aptitudes et des expériences professionnelles avérées, capables de lui permettre d’être immédiatement opérationnel. L’électrotechnicien sous la supervision du chef du service des engins flottants a pour mission de veiller au bon fonctionnement du système et des installations électriques des engins flottants.

Les graisseurs seront chargés de la mise en marche et de la conduite des moteurs de propulsion et auxiliaires des engins flottants.

Le dossier de candidature numérisé en fichier unique (en format PDF-lettre de motivation, attestation du diplôme requis, curriculum vitae) est adressé au directeur général du Port Autonome de Cotonou à l’adresse ehoueton@pac.bj au plus tard le vendredi 22 avril 2022 à 12 heures.

Les avis d’appel à candidature