Bénin : Les arrêtés de prise de fonction des S.E. et autres responsables signés au plus tard ce mardi 19 avril

Les maires des 77 communes du Bénin signeront au plus tard ce mardi 19 avril 2022 les arrêtés de prise de fonction des Secrétaires Exécutifs et autres responsables et les contrats de leur appartenance au personnel des mairies.

Par cet acte administratif, les anciens secrétaires généraux, Directeurs des affaires économiques et financières et les directeurs chargés des affaires domaniales sont remerciés.

Selon certaines sources, des audits seront effectués bientôt pour se rendre compte de la gestion au niveau des 77 communes et surtout pour connaître l’effectif réel du personnel de chaque mairie.Ces audits permettront aux nouveaux recrus de savoir sur quelles bases démarrer leurs gestions.