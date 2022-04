Football Les matchs du Bénin au tournoi qualificatif U20 UFOA /B

Les Ecureuils U20 sont logés dans le Groupe A dans le cadre du Tournoi qualificatif de la CAN Junior 2022 de l’Union des Fédérations Ouest-africaine (UFOA B) prévu du 07 au 20 mai 2022 à Niamey (Niger). La répartition des sept nations par Groupe a été effectuée par tirage au sort, vendredi 15 avril 2022, à Niamey.

Le Togo, le Niger et la Côte d’Ivoire sont les adversaires du Bénin dans le cadre du Tournoi qualificatif de la CAN Junior 2022 de l’Union des Fédérations Ouest-africaine (UFOA B) prévu du 07 au 20 mai 2022 à Niamey (Niger). Les joueurs de moins de 20 ans de ces trois pays (Bénin, Togo, Niger et Côte d’Ivoire) évolueront dans le Groupe A.

Les Ecureuils U20 du Bénin rencontrent le Togo pour leur premier match prévu pour samedi 07 mai 2022 à 19 heures GMT.

Les autres affiches du Groupe A sont : Bénin-Niger prévu pour le 10 mai à 19 heures GMT et Bénin-Côte d’Ivoire qui se jouera le 13 mai 2022 à 16 heures GMT.