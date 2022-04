Ramadan/distribution de vivres aux fidèles musulmans à Parakou : L’He Rachidi Gbadamassi au cœur du social

En toute discrétion, l’élu de la 8e circonscription électorale a une fois encre démontré sa bonne foi à la communauté musulmane. Très proche de la communauté en ce mois de Ramadan, l’honorable Rachidi GBADAMASSI multiplie les œuvres sociales au sein des couches les plus démunies en toute sobriété loin des médias. Interrogé par la presse locale, en toute humilité, l’élu du peuple décline toute intention politique dans ses œuvres.

« Ces œuvres sociales que je fais en ce mois de Ramadan ne sont pas à médiatiser, car c’est des dons faits pour la charité et c’est entre mon Dieu et moi. Je n’ai aucunement besoin de faire de publicité autour. » A-t-il confié.

Une surprenante action qui laisse tout le monde admiratif du grand cœur de l’he GBADAMASSI en ces temps de carême. Suivant les indiscrétions et des sources proches du député, près de 500 personnes bénéficient tous les soirs des apports alimentaires dans les quartiers de Parakou. Ainsi, plus de 300 sacs de riz, 300 cartons de lait, 300 cartons de sucre et bien d’autres aliments sont distribués. Ceci étant, sans tambour ni trompette contrairement à d’autres acteurs politiques qui se font aussi remarquer sur le terrain, l’he GBADAMASSI démontre une fois encore que le bien ne fait pas du bruit.

Nel Charbel Koffi