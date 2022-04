Lutte contre les inondations Le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou lancé

Le phénomène cyclique des inondations observées à Cotonou, la capitale économique du Bénin, sera désormais conjugué au passé.

Le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) a été lancé, ce jeudi 21 avril 2022, par le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, en présence des partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, BAD, BOAD, BEI, AFD, et BID).



401,78 millions d’euros (soit 263,55 milliards de FCFA), c’est le montant qu’il faudra pour réaliser le PAPC. Initié par le gouvernement du président Patrice Talon, il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 89,1 millions d’euros, 50 millions d’euros de la Banque Européenne d’investissement et 40 millions d’euros de l’Agence Française de Développement.

Le PAPC à terme vise la construction de 46km de collecteurs primaires ; la construction de 90 km de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rue ; l’aménagement et le pavage de 49km de rues ; l’aménagement de 7 bassins de rétention ; l’acquisition d’équipements pour la collecte de déchets solides ; la reconstruction et l’équipement de l’école des sourds et de l’école primaire publique de Vêdoko 2 ; et la reconstruction et l’équipement de laboratoire type du centre de santé communautaire.

Outre ces différentes réalisations, le PAPC, c’est aussi 4000 emplois directs, 16.000 emplois indirects et 1 million de personnes directement touchées, a informé le ministre du cadre de vie et du développement durable.



F. A. A.