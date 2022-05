Le Tribunal de Première Instance de Cotonou a condamné, mercredi 27 avril 2022, un jeune homme âgé de 20 ans pour détention et commercialisation de chanvre indien.Un jeune homme de…

Détention de chanvre indien Un jeune condamné à 12 mois de prison et 100.000 F

Le Tribunal de Première Instance de Cotonou a condamné, mercredi 27 avril 2022, un jeune homme âgé de 20 ans pour détention et commercialisation de chanvre indien.

Un jeune homme de 20 ans a écopé de 12 mois de prison et d’une amende de 100.000F par le Tribunal de Première Instance de première classe de Cotonou, mercredi 27 avril 2022.

Le jugement fait suite à l’arrestation du jeune homme pour détention et commercialisation de chanvre indien, selon Frissons radio.

M. M.