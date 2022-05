Nuisance sonore à Cotonou : La mosquée IWALESSIN Yénawa-Daxo donne de l’insomnie aux populations.

Comme une provocation à nul autre pareil, la mosquée IWALESSIN de Yénawa-Daxo, à proximité de la buvette ‘’MASSAVO’’ en allant vers le lac Nokoué, dans le deuxième arrondissement de Cotonou ne cesse de casser les tympans aux populations environnantes. Le mal ne date pas d’aujourd’hui. Toutes les démarches du voisinage vers les responsables de cette mosquée afin qu’ils puissent régler à la baisse le volume des mégaphones des muezzins sont restées sans suite.

Par Dieudonné AWELE

Plus de repos ni de sommeil aux citoyens vivants dans les périmètres immédiats de la mosquée IWALESSIN de Yénawa-Daxo dans le deuxième arrondissement de Cotonou. Surtout aux heures de leurs prières, les fidèles d’Allah se croient tout permis avec une nuisance sonore invivable. Ils polluent l’environnement avec le bruit de leur haut-parleur. Et comme au bon vient temps où il est interdit d’interdire, plus on les invite à revoir le bruit de leurs mégaphones plus ils en augmentent le volume. Une véritable provocation non seulement aux populations soumises à leurs dickat mais aussi une violation des textes régissant la pollution sonore en République du Bénin. En tout cas, la population riveraine dit n’avoir pas besoin d’un lieu de culte comme celui d’AZRAEL qui suscite des affrontements dommageables.