Bénin/Politique : Le choix suicidaire de Koffi Aza

En début de semaine, Koffi Aza, prêtre de Fâ (géomancie) et Président du Conseil National des Cultes Endogènes du Bénin (CONACEB) a décidé de se mettre sur la scène politique. Destination : Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE-Bénin). Un saut qui alimente déjà la polémique en raison de sa casquette endogène. Mais le charlatan international semble être pour le moment imperturbable et se dit persuadé de son choix et de son engagement à faire le ‘’bon combat’’ au sein du parti de Jacques Ayadji.

Par Dieudonné AWELE

Le charlatan-politique. C’est la double casquette que porte Koffi Aza. Le célèbre prêtre de Fâ n’entend plus rester en marge du champ politique. Il l’a ouvertement déclaré ce lundi 09 mai 2022 en marge d’une cérémonie d’adhésion fort-simple dans la commune d’Abomey-Calavi. Désormais adepte du Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE-Bénin), le Président du Conseil National des Cultes Endogènes du Bénin (CONACEB) se positionne d’ores et déjà comme une élite incontournable dans les batailles électorales à venir. D’ailleurs ses qualités intellectuelles et sa rhétoriques de convaincre et se faire comprendre par le public ne sont plus à démontrer. Suivant sa déclaration lors de sa consécration politique, le consultant cultuel et culturel pense être sur le bon chemin et avoir fait un choix volontaire dans l’optique de contribuer efficacement au développement du pays.

Seulement qu’à la lecture, son saut officiel dans la politique pourrait avoir des conséquences sur sa crédibilité à la tête du Conseil National des Cultes Endogènes du Bénin (CONACEB). Car une telle responsabilité traditionnelle au plus haut niveau nécessite une neutralité. Tel n’est plus le cas de Koffi Aza qui a finalement pris le goût de la politique. Comment peut-il concilier les deux sans se faire discréditer ? Surtout que déjà sa consultation annuelle au nom du pays dénommée ‘’Tô Fâ’’ qu’il a instauré suscite depuis quelques années des polémiques. Car certains observateurs estiment que le ‘’Tô Fâ’’ est désormais politisé contrairement à ses principes de base. Ce qui fait qu’à chaque fin d’année, on assiste à plusieurs consultation annuelles nationales ‘’Tô Fâ’’ à travers le pays.

Sur un autre chapitre, son adhésion à une formation politique qui coïncide avec la déclaration du Conseil National des Rois du Bénin (CNRB) qui interdit l’immixtion des rois dans la politique peut être considérée un affront. S’il est vrai que les deux entités ont différents rôles dans la cité, il est aussi vrai que le Conseil National des Cultes Endogènes du Bénin et ke Conseil National des Rois du Bénin viennent du même et seul cordon ombilical.