Cherté de la vie au Bénin: Un clavaire pour les populations, un gros souci pour le gouvernement

Malgré toutes les mesures prises par le gouvernement en vue de juguler la cherté de la vie, les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper. La mise en œuvre de ces mesures semble ne pas freiner l’ampleur de ce mal continentale dû aux diverses crises qui secouent plusieurs pays. Soucieux donc du calvaire qu’endurent les consommateurs, l’administration Talon en collaboration avec les députés et les entités décentralisées entend rencontrer les populations pour mieux leur expliquer les causes de cette crise et les solutions idoines supplémentaires à y apporter.

Par Dieudonné AWELE

Dès ce jour 12 mai 2022, le gouvernement béninois sera en tournée. Une tournée axée sur la flambée des prix des denrées alimentaires et autres qui n’épargne aucun pays du continent. Le Bénin n’est donc pas le seul pays qui subit les affres de cette crise vertigineuse. Le régime de la ‘’Rupture’’ avait pris des dispositions, afin que le peuple soit dans une certaine mesure mis à l’abri de cette situation fâcheuse. Mais, le Bénin, étant lié pieds et mains par les échanges commerciaux continue de croupir sous le poids de la montée des prix. Ce qui fait croire à de nombreux béninois que les mesures prises par le pouvoir en place n’est qu’une opération d’espoir sans issue.

Les syndicalistes de la fonction publique qui devraient mieux comprendre qu’il s’agit d’une crise continentale sont rentrés en transe juste pour amuser la galerie, faisant croire que le gouvernement n’est pas soucieux de la souffrance que traverse le peuple dans cette crise de l’envolée des prix des besoins élémentaires. Erreur ! Le Président Patrice Talon et son équipe en sont bel et bien conscients et ne cessent de multiplier les efforts pour l’amélioration des conditions de vie socioéconomique des populations.

Et pour mieux rassurer le peuple, l’équipe gouvernementale entame dès ce jour 12 mai et ce jusqu’au 19 mai 2022 une tournée d’explication sur tout le territoire national. Il est évident que les députés et les élus communaux et locaux seront associés à ces différentes rencontres d’échanges et de sensibilisation. En attendant, les explications officielles du gouvernement, il est à rappeler que le calvaire de la hausse des prix des produits de première nécessité a commencé vers la fin de l’année 2019 avec la crise sanitaire liée au Covid 19. Une crise sanitaire qui a mis au rouge tous les indicateurs de revenus et d’échanges commerciaux plongeant ainsi le monde entier dans une période de soudure. L’invasion de l’Ukraine par la Russie vient empirer la situation.