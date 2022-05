Allègement des mesures anti-covid : Le Togo rouvre ses frontières terrestres

Les autorités togolaises ont décidé, lundi soir, de rouvrir les frontières terrestres du Togo à compter de mardi à 00h00 après plus de deux ans de fermeture due à la pandémie de coronavirus. La décision de réouverture a été rendue publique ce 16 mai 2022 au soir, à travers un communiqué du gouvernement co-signé par les ministres Yark Damehame de la Sécurité et de la Protection civile et Payadowa Boukpessi de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales. Il s’agit des frontières du Togo avec le Burkina Faso (Nord), le Bénin (Est) et le Ghana à l’Ouest.