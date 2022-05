Convention entre la NBA Afrique et le ministère des Sports: Oswald Homeky concrétise l’un des rêves de Patrice Talon

(Un moment historique pour le Bénin et son basket-ball)

La salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre, mardi 17 mai 2022, à la signature de convention entre la NBA Afrique et le ministère des Sports. Une signature qui entre dans la droite ligne de révéler le Bénin à travers la pratique sportive dont le basket-ball.

La professionnalisation du sport portée par le gouvernement béninois à travers les sociétés sportives porte progressivement ses fruits. Pour cause, la NBA Afrique a signé une convention avec le gouvernement béninois, représenté par le ministère des Sports pour accompagner la volonté les efforts fournis par le gouvernement béninois dans le domaine du sport notamment du basket-ball. Ainsi, la convention va prendre en compte la formation des entraîneurs de basket-ball, le programme jeunes officiels et la détection des talents à travers la NBA Académie. Pour le Directeur général de la NBA Afrique, Victor Williams, la NBA Africa est dévouée à développer le sport béninois à travers le basket-ball. A l’en croire, le Bénin a la chance d’avoir un ambassadeur (Ian Mahinmi) qui est décidé à accompagner le basket-ball au Bénin. «Nous sommes prêts à encourager toutes les activités sportives de basket-ball avec le gouvernement béninois», a-t-il laissé entendre. «Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement béninois et avec la Fondation de Ian Mahinmi, de faire en sorte que le basket puisse être développé et pratiqué par la jeunesse sportive béninoise», a rassuré le Directeur général Victor Williams.

«C’est un grand jour pour notre pays. C’est un moment historique», dira le Ministre Oswald Homeky, tout heureux de la concrétisation de ladite signature de convention. Pour l’autorité, signer un mémorandum avec la grande NBA, la Ligue qui rassemble plus de 400 joueurs et les meilleurs à travers le monde est la meilleure des choses qui pourrait arriver au Bénin qui a enclenché depuis six ans, un ambitieux décollage de son sport. Ceci, à travers la construction de plus de 20 stades communaux avec une part belle aux sports de mains et au basket-ball, ainsi que les classes sportives pour assurer une relève de qualité. A cela s’ajoute l’organisation par la Fédération béninoise de basket-ball (Fbbb) de la Ligue professionnelle de basket-ball qui est à sa deuxième édition depuis l’avènement de la professionnalisation du sport béninois par le gouvernement Talon. C’est d’ailleurs dans ce sens que le Ministre Homeky a invité la Fbbb à poursuivre les efforts pour l’atteinte des objectifs. «Quand on se donne les moyens, on finit par atteindre ses objectifs. La NBA est l’aboutissement de toute une carrière sportive et nous devons donner l’opportunité au Béninois, quel qu’en soit son statut, de croire à son rêve et de le réaliser», a conclu le patron des sports béninois, Oswald Homeky qui n’a pas manqué de remercier toutes les parties prenantes qui ont contribué à l’aboutissement de la signature.