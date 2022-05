Tournoi qualificatif UFOA/B – Victoire du Bénin sur le Burkina Les Écureuils qualifiés pour la CAN U20

Le match entre les Ecureuils du Bénin et Les Etalons du Burkina Faso comptant pour la demi-finale du tournoi qualificatif UFOA U20 zone B s’est soldé, ce mardi 17 mai 2022, par la victoire du Bénin 2-1. La CAN Junior se tient en Egypte en 2023

L’équipe Junior du Bénin vient de se qualifier pour la finale du Tournoi qualificatif UFOA U20 zone B, qui se joue à Niamey (Niger). Les Ecureuils du Bénin ont battu, ce mardi 17 mai 2022, en demi-finale, Les Etalons du Burkina Faso.

Au terme des 90 mn du du temps réglementaire le score est resté nul et vierge. Il fallait attendre la 106 è minute des prolongations pour voir Malick Tongui marquer le premier but de la rencontre pour le Bénin. Les Ecureuils vont marquer un deuxième but par la suite, avant de voir les Burkinabé réduire le score à la 117eme minute du jeu.

Les Ecureuils Juniors filent ainsi en finale grâce à leur victoire. Hissé ainsi parmi les deux finalistes du tournoi qualificatif UFOA U20 zone B, le Bénin se qualifie à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Juniors prévue en Egypte en 2023.

M. M.