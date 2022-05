A 24h de la finale du tournoi qualificatif de la Can U20 Niger 2022 entre le Bénin et le Nigeria, les différents coaches étaient conviés à une conférence de presse…

Mathias Déguénon à propos de la finale Ufoa U20: « Nous aurons une grande équipe du Nigéria qui ne nous effraie pas »

A 24h de la finale du tournoi qualificatif de la Can U20 Niger 2022 entre le Bénin et le Nigeria, les différents coaches étaient conviés à une conférence de presse au stade Général Seyni Kountché de Niamey, jeudi 19 mai 2020. Le sélectionneur national des U20 du Bénin, Mathias Déguénon accompagné de Malick Tongui se sont entretenus avec les confrères de la presse étrangère. Très détendu, le technicien béninois, conscient de l’enjeu, a rassuré sur l’état de forme de sa troupe. Bien que l’objectif de départ c’était la qualification pour la Can, il estime qu’une finale se gagne et c’est pourquoi face à l’ogre qu’est le Nigeria, ses poulains sont prêts à mouiller le maillot. « Nous allons jouer la finale à fond et ne pas avoir des regrets », a martelé le coach Déguénon. A son tour, Malick Tongui a estimé que le groupe est prêt pour aller au front.