Pour avoir prophétisé Patrice Talon comme sauveur du Bénin : David Biokou encense Adidjath Mathys pour sa vision

Le député de la 19è circonscription électorale, David Camille Biokou, a fait une anecdote sur la ministre Adidjath Mathys, qui a annoncé les couleurs en 2015, pour l’arrivée de Patrice Talon, afin de sortir le Bénin des sentiers battus. Il n’a pas manqué l’occasion pour plaider auprès du gouvernement, au nom des populations, pour l’érection d’un marché digne du nom, prototype de Dantokpa à Porto-Novo et la suppression de la traque et des droits exorbitants aux contrebandiers.

Devant un parterre de personnalités de la ville aux trois noms, de têtes couronnées, notabilités et toutes les composantes de la société et partis politiques, le député David Camille Biokou a fait une anecdote sur la ministre Adidjath Mathys. En 2015, se souvient-il, au moment où personne ne voyait Patrice Talon et que tous les yeux étaient rivés sur Boni Yayi et son candidat “Yovo”, la ministre Adidjath Mathys m’a fait venir chez elle. Elle m’a dit : ” Je veux faire venir quelque chose de grand pour le Bénin. Elle m’a dit que c’est Patrice Talon… “.

Elle est une visionnaire.

Traque de la douane contre les contrebandiers

Parmi les doléances formulées par l’élu de la 19è circonscription électorale figure en bonne place, l’activité dominante des populations qu’est l’essence frelatée. Nous sommes à Porto-Novo. Nous n’avons pas les mêmes problèmes que Dangbo, Adjohoun, Bonou et Sakété ! Nous vendons de l’essence pour trouver de l’argent. ” Nous ne connaissons pas PAIA-VO. Nous n’avons pas de parcelles à Porto-Novo. Notre préoccupation est comment faire pour l’élevage des moutons, des porcs, des poussins et autres. L’autre chose, il faudrait que les douaniers ne pourchassent plus nos frères. Après le paiement des droits et droits indirects aux postes frontaliers, il ne faudrait plus qu’ils soient l’objet de course-poursuite ? “, a lancé le député David Camille Biokou.

Il a affirmé qu’à Porto-Novo, que le Président Patrice Talon lève la main pour être candidat ou pas, il sera le candidat et le Président de la République. ” … Il n’ y a plus de viande fraîche parmi nous à Porto-Novo. Si tu appelles le PRD, c’est Talon. Si tu appelles le BR, c’est Talon. Si tu appelles l’UP, c’est Talon. Ou bien ce n’est pas çà ? “, a-t-il scandé.

Il rappelé le contexte béninois et souligné que chaque pays avec ses réalités. Notre réalité, c’est Talon. Ici, Talon est pour nous. L’autre attraction du public et des autorités présentes, est sa prière à l’endroit de leur frère, Frédéric Joël Aïvo. Nous prions qu’il sorte, avoue-t-il, et poursuit-il, il sera avec Talon. ” S’il plait à Dieu, il fera Talon…”, a prophétisé le député de la 19è circonscription électorale.

Érection d’un marché digne de Dantokpa

Étant donné que les porto-noviens se consacrent essentiellement aux commerces, qui est d’ailleurs la principale activité, il a formulé une doléance à l’endroit de la délégation gouvernementale, pour l’érection d’un marché digne de Dantokpa à Porto-Novo. De même, il a plaidé pour le dédoublement de la voie Porto-Novo-Ganvidokpo-Sèmè-Podji, afin de réduire les pertes en vies humaines. Ce qui a retenu l’attention et suscité un engouement général du public est sa prière pour la libération de Joël Aïvo, afin qu’il puisse rejoindre la barque.

Wabi MIGAN (Nouvelle Expression)