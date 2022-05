Expo Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui à la Présidence: Une Fermeture momentanée, la réouverture pour le 15 juillet

(La prochaine visite muséale sous un autre format…)

La salle du peuple et des fêtes de la Présidence de la République du Bénin a servi d’office d’installation, pendant quatre mois, pour les trésors royaux rétrocédés par la France ainsi que pour les créations artistiques contemporaines. Cette première étape de ladite exposition, comme prévu par le calendrier, est momentané fini dimanche 22 mai 2022 avec une soirée nocturne artistique remplie de chaleur et trempée d’enthousiasme.

La visite de l’exposition à la Présidence de la République est temporellement bouclée. Mais il y aura une prolongation de 45 jours à partir de la date du 15 juillet 2022. C’est la bonne nouvelle que le Ministre du tourisme de la culture et des arts, Jean Michel Hervé Babalola Abimbola a apporté aux populations, à la faveur d’une conférence de presse déroulée dimanche 22 mai 2022 dans les murs de la Présidence. C’était le dernier jour de visite des populations inscrit dans le calendrier des activités devant meubler l’expédition autour des trésors royaux. Et normalement tout devait être rigoureusement bouclé pour que les œuvre soient acheminés vers les prochaines destinations sur le territoire à savoir : le musé du Fort Portugais dans la cité des Kpassè, Ouidah, le musée de l’épopée et de l’amazone d’Abomey et bien d’autres endroits, pour ne citer que ceux-là. Cependant, il faut retenir que depuis son ouverture, l’Expo Art du Bénin d’hier et Aujourd’hui, les populations ne cessent pas de défiler au palais de la Marina pour scruter de très près ces impressionnantes et attrayantes créations ancestrales qui suscitent, chaque jour que Dieu fait, engouement et curiosité. Alors, sur la demande insistante du peuple béninois, aussi bien vivant sur le territoire que de la diaspora, le gouvernement a voulu un autre délai de visite compte tenu du grand intérêt que suscite l’exposition qui, jusqu’à l’heure où l’on parle, a déjà enregistré près de 200 mille visites. « Le gouvernement a compris que le tourisme avec la culture et les arts peut constituer un socle pour le développement et un secteur pourvoyeur de l’emploi. Et à travers l’intérêt que les visiteurs en général ont manifesté autour de cette exposition le gouvernement est encouragé à poursuivre dans la même lancée et à faire encore mieux.

Cette dernière soirée a connu une affluence pas comme les autres. C’est un monde immense qui a envahi le palais de la République, preuve de l’engouement national autour des trésors royaux. Et sur place, l’autorité ministérielle en a profité pour refaire le tour des deux expositions en décernant des propos de satisfecit et de félicitation sur son passage aussi bien à tout le personnel et les spécialistes du patrimoine, les hommes de sécurité et tout autre personne ayant contribué à la réussite de cette première étape de l’expédition.

Et au dehors sur l’esplanade intérieur de la Présidence s’est déroulé le spectacle dénommé ‘’Agoodjié’’ concocté par une frange d’artistes danseurs rompus à la tâche, dont Rachelle Agbossou. Un spectacle émouvant qui n’a laissé personne indifférent. Riche en mouvement corporelle, en couleur et en sonorité typique africaine, ce spectacle est venu marquer d’un sceau particulier la fin de cette première phase de l’Expo Arts du Bénin d’hier et d’aujourd’hui dont les rideaux sont momentanément tombés. Tous les regards sont ainsi tournés vers le 15 juillet où les conditions muséales et de visite seront davantage plus confortables puisque les agents commis à la tâche ainsi que les salles d’exposition auront déjà l’occasion de se rafraichir.

Teddy GANDIGBE