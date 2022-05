Journée de l’Afrique 2022: LE GROUPE UBA TIENT UNE ASSISE VIRTUELLE SUR LA CULTURE AFRICAINE COMME INGREDIENT DES MODELES DE REUSSITE A L’INTERNATIONAL

Le Groupe UBA veut rééditer l’exploit de son événement intitulé « UBA AFRICA Conversations ». En effet, il s’agit d’échanges que le groupe bancaire initie en invitant des intellectuels et autres personnalités africaines à s’entretenir autour de sujets aussi actuels que pertinents, qui touchent au développement du continent. Tenue pour la première fois en 2019 à l’occasion de la journée de l’Afrique, célébrée tous les 25 Mai, cette assise est encore programmée dans l’agenda de la célébration de cette année.

Diverses personnalités africaines aux profils aussi divers que variés sont conviées autour d’une table ronde virtuelle sur le thème : « L’importance d’intégrer la Culture africaine dans les modèles internationaux de réussite »

Les panélistes attendus à cette table ronde virtuelle, ce Mardi 24 Mai 2022 à 13h (Heure de Cotonou), viennent de la Namibie, du Nigeria, du Sénégal, de la etc et vont mener des réflexions qui pourront induire des mutations profondes et suggérer de nouveaux paradigmes socio-culturels et économiques pour le continent.

En vue de donner une grande portée à cet événement, le Groupe UBA convie le grand public africain à suivre ces échanges via Youtube et sur toutes les plateformes digitales de communication dans les filiales de UBA via le lien https://youtu.be/4NiCm8VgYlU

Le Groupe UBA présent dans 20 pays sur le continent ainsi qu’à Londres, Paris et New-York, est une des rares banques engagées pour une Afrique à la quête d’un mieux-être pour les générations présentes et futures, grâce à l’impulsion de son président Tony ELUMELU, panafricaniste, philanthrope, et Fondateur du Programme TEF, Programme de la Fondation Tony Elumelu pour l’entreprenariat des jeunes.