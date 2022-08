Euloge Hounsou, un jeune footballeur plein d’espoir.

Jeune béninois au regard innocent avec un esprit de créativité et d’ambition, Euloge Dossou Hounsou suit désormais la voie de son destin. Depuis son enfance, il a toujours voulu être une star du football national et international. Un footballeur professionnel. Entre son rêve et ses ambitions, le chemin lui est tracé. Et ABI-Sport lui a ouvert les portes pour la concrétisation de son rêve et l’accomplissement de ses ambitions. Depuis plus de deux ans, il évolue dans ce club sportif basé au Bénin. Rencontré, le numéro 10 d’ABI-Sport livre ses impressions à la rédaction de www.beninsite.net.

« Depuis mon bas-âge, j’ai toujours rêvé d’être un footballeur professionnel » a t-il confié à www.beninsite.net. Euloge Dossou Hounsou nourrit donc cette ambition depuis son enfance. Ses études scolaires ne l’ont pas empêché de vite retrouver la voie qu’il a voulu prendre pour la réussite de sa vie et le rayonnement de son avenir. C’est ainsi qu’il a été pêché, lors d’un entraînement de rue par le club ABI-Sport de Cotonou. Une belle opportunité pour le jeune footballeur plein d’espoirs. Curieusement, il a décidé de porter le numéro 10. Un maillot qui nécessite de l’assurance et de la détermination et aussi et surtout des techniques de répliques tactiques et du partage du cuir rond avec ses coéquipiers.

« Je me sens bien à l’aise dans ce maillot. Et je pense avoir toutes les qualités requises pour évoluer dans ce sens » a-t-il dit avec assurance. Son rêve c’est de se voir un jour à l’échelle de Zidane, Maradona, Benzema ou encore Platini et autres qui se sont retrouvés au sommet du football mondial avec le titre 10 du terrain. Un rêve dont son club ABI-Sport lui garanti la concrétisation.

De part ses actions créatives sur le gazon vert, Euloge Dossou Hounsou sait comment s’organiser pour les attaques enfin de rester en harmonie avec ses coéquipiers. Pour lui, un joueur de football doit être créatif et avoir la détermination de toujours supplanter ses adversaires dans l’optique de pouvoir remporter la victoire. « … en réalité, le football est une passion pour moi. J’ai une passion folle pour le football. C’est mon idole. Et je pense aller très loin avec le sport-roi. Mon ambition, c’est d’être un jour parmi les meilleurs footballeurs de ma génération. Et je suis sûr d’en arriver. Je suis convaincu que les coachs de mon club ABI Sport vont m’aider à concrétiser mon rêve » a rassuré Euloge Dossou Hounsou.

Par Dieudonné AWELE