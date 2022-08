Assemblée générale élective à la FBF: Mathurin de Chacus réélu pour porter loin le football béninois

Le président Mathurin de-Chacus est reconduit à la tête de la Fédération béninoise de football (Fbf). C’est au terme de l’Assemblée générale élective de l’instance tenue à Djassin, samedi 20 août 2022. Dans une ambiance conviviale, les délégués présents ont renouvelé leur confiance à l’unique liste «Allons plus loin». Ceci, à l’unanimité des délégués permettant au président Mathurin de Chacus de poursuivre les œuvres entamées.

Malgré l’absence de cinq délégués, la liste «Allons plus loin» conduite par le président Mathurin de Chacus a été portée en triomphe par les 69 délégués présents dans la salle de Conférence de la Fbf. La liste a reçu l’aval des congressistes, donnant le ok au président Mathurin de Chacus de porter loin le football béninois en poursuivant les œuvres entamées lors de son premier mandat.

D’ailleurs, la vision du président Mathurin de chacus est claire. Il s’agira de «Faire du football un véritable levier de création de richesses et d’opportunités professionnelles pour la jeunesse béninoise». Ainsi, le nouveau Comité exécutif se basera sur dix actions fortes pour l’atteinte de ses objectifs pour le compte du mandat 2022-2026. Notamment, renforcer le développement du football à la base par l’organisation des championnats de Catégories d’âge (U15, U17 et U20), rendre fonctionnels les centres techniques régionaux de formation et mettre en place les centres de perfectionnement dans chaque département, poursuivre la formation et le recyclage des acteurs (entraîneurs, arbitres, secrétaires généraux des clubs) pour le passage des examens et l’obtention des diplômes et grades, organiser et dynamiser la Direction Technique Nationale, soutenir la participation des Clubs aux compétitions africaines, organiser la participation de façon tournante, des présidents de clubs aux voyages des équipes nationales, renforcer les actions de soutien au développement des clubs de football féminin et mettre en place l’académie de formation des jeunes filles au football, organiser le sponsoring et le marketing au profit des clubs, organiser après chaque saison sportive, la cérémonie de célébration et récompenses des meilleurs acteurs puis enfin, mettre en place la Radio et Télévision de la Fbf. En somme, pour les quatre prochaines années, le football béninois doit aller plus loin dans le paysage footballistique africain et mondial.

A.F.S.