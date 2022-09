Une nouvelle recomposition de la classe politique. L’Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) ont noué un pacte. A vie ? Pour le moment, l’espoir d’une alliance éternelle…

Bénin/Fusion PRD-UP/ Entre espoir et confiance

Une nouvelle recomposition de la classe politique. L’Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) ont noué un pacte. A vie ? Pour le moment, l’espoir d’une alliance éternelle est permis. En tout cas, l’heure est à la passion et à l’enthousiasme. Les militants de ces deux grandes composantes politiques ont approuvé leur mariage baptisé « Union Progressiste- Le Renouveau ».

Par Dieudonné AWELE

Entre unicité et union, l’Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) ont décidé de devenir « UN ». La grande messe de cette alliance tenue le 21 août 2022 à Porto-novo a sans doute changé le visage de la classe politique béninoise. On parlera désormais de l’ « Union Progressiste- Le Renouveau ». Autrement dit, le PRD perd son existence datant de plus de 30 ans. De même que l’UP qui perd aussi sa légitimité identitaire d’origine. Le pacte de l’union est ainsi scellé. Il ne reste qu’alors l’unicité dans les idées et dans les actions pour pérenniser cette alliance célébrée devant des milliers de militants mobilisés pour la circonstance. Mais pas d’inquiétude. A suivre dans les détails près les engagements pris par les deux pontifes des noces, c’est dans l’union que les grandes batailles électorales à venir seront gagnées. Il n’est donc pas question d’envisager l’ébranlement ou l’effondrement de ce pacte politique.

« Nous avons brisé un tabou. Cette fatalité qui prétendait que nous sommes des frères maudits, qui disait qu’aucune entente durable n’est possible entre nous » a fait remarquer Adrien Houngbédji dans son discours. Le désormais ancien Président du Parti du Renouveau Démocratique ‘’parti défunt’’ se dit préoccupé par la confiance et le respect de la parole donnée qui devront être le crédo de leur union. Il remonte dans l’histoire et fait allusion à ses déboires politiques et déplore la trahison qui intervient souvent après ces grands regroupements. «Il nous reste beaucoup à faire pour bannir à jamais cette méfiance, c’est à dire, la confiance trahie qui entraîne le blocage, la paralysie, les crises et la violence » a-t-il déploré avant de se montrer plus rassurant pour la fusion entre son parti le PRD et l’UP et en démontre les preuves.

Pour sa part, Joseph Djogbénou a retracé les raisons qui ont conduit à cette fusion. Il parle de responsabilité politique qui selon son discours consiste à « définir et d’assurer des choix politiques quoique difficile ». « Il est possible que la confiance entre les responsables soit porteuse d’une alchimie positive ou que la conscience des défis majeurs de politique interne soit l’énergie impulsive du dépassement de soi » a fait observer l’ex Président de l’Union Progressiste ‘’parti défunt’’.