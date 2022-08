Législatives 2023 au Bénin. Les Démocrates et quatre partis de l’opposition toujours dans l’illégalité

Le Ministère de l’Intérieur a publié au Bénin cette semaine, la liste des partis politiques régulièrement enregistrés. 18 partis politiques animent la vie politique au Bénin. Toutefois, tous les partis ne sont pas en règle. Plusieurs partis dits de l’opposition n’ont pas rempli les formalités selon le Ministère de l’Intérieur.

Au Bénin, c’est la charte des partis politiques qui organise l’animation de la vie politique, et fixe les conditions d’existence des partis politiques. Issue des reformes politiques engagées par Patrice Talon, cette loi est accompagnée d’une autre, portant statut de l’opposition. Votée par le parlement en 2019, cette dernière fixe les dispositions relatives au statut de l’opposition.

Selon la liste publiée par le Ministère de l’Intérieur le vendredi 19 aout 2022, il y a au Bénin, sept partis politiques opposés aux actions de Patrice Talon. Deux partis à savoir les Forces Cauris pour un Bénin Emergent et Restaurer la Confiance, ont rempli les formalités pour être reconnus de l’opposition. Les cinq autres partis n’ont pas rempli les formalités.

En réalité, la loi portant statut de l’opposition fait obligation aux partis politiques d’opposition, de se faire régulièrement enregistrer. Ils doivent aussi faire une déclaration officielle et publique de leur appartenance et la faire enregistrer au Ministère de l’Intérieur. Les Démocrates, DUD, GSR, Restaurer L’Espoir, et MPL au Bénin qui se réclament de l’opposition n’ont pas respecté l’article six de la loi portant statut de l’opposition. Il stipule dans l’un de ses alinéas que les partis politiques doivent transmettre dans un délai de deux mois leur déclaration d’appartenance pour l’enregistrement au journal officiel, en vue de sa publication. Les Démocrates, DUD, GSR, Restaurer L’Espoir, et MPL n’ont pas satisfait à cette exigence.

Par ailleurs le statut de l’opposition au Bénin permet aux partis politiques d’avoir certains privilèges et avantages. Les partis politiques ont par exemple, un accès équitable au moyen officiel d’information et de communication. Les responsables de ces partis, sont libres d’exprimer leur opinion sur toute question d’intérêt national et sur toutes les décisions du gouvernement. L’opposition peut même être consulté par le Président de la République sur des questions importantes