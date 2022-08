Réforme du système partisan : L’Up Le renouveau créé sur les cendres de l’Up et Prd

Annoncée depuis quelques jours, la fusion de l’Union progressiste (Up) et du Parti du renouveau démocratique (Prd) est une réalité depuis hier dimanche 21 août, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les deux entités politiques disparaissent pour donner vie à un nouveau parti baptisé l’Up Le Renouveau.

L’Union progressiste (Up) Le renouveau. C’est le nouveau parti qui a vu le jour ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Cette formation politique est née de la fusion de l’Union progressiste (Up) présidée par l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Me Joseph Djogbénou, et du Parti du renouveau démocratique (Prd) de Me Adrien Houngbédji. Les ténors et militants des deux partis unifiés décident désormais de faire chemin ensemble pour relever les défis du développement sociopolitique et économique du Bénin. Lesquels défis ont été rappelés hier par Joseph Djogbénou. « Chers camarades, au travail sur le chantier encore et encore. Au travail pour le citoyen encore et encore ; au travail pour l’union; au travail pour le progrès ; au travail pour le renouveau », a indiqué le président de l’Up Le renouveau. Me Joseph Djogbénou a invité les uns et les autres à se lever comme un seul homme en vue de mobiliser les citoyens autour de ces enjeux vitaux de la nation. Pour y parvenir, il exhorte à la culture de certaines valeurs. « Il nous faut sans relâche cultiver la rigueur et l’humilité nécessaires en vue d’enrichir durablement la gouvernance de nos contributions politiques. Il nous faut être toujours, toutes et tous, sur le chantier de la construction de l’Etat et de la nation, un ouvrier résolu, déterminé et fier », a indiqué le président de l’Up Le renouveau. Pour lui, le nouveau parti est promis à un bel avenir. Il ne doit venir à l’idée de personne parmi les personnalités des deux entités politiques de tourner le dos au sens de l’histoire. « Le doute, la prudence, l’inquiétude, le scepticisme, voire la suspicion marqueront encore les rapports entre militants au sein du parti unifié. Il est de notre responsabilité de créer les conditions objectives d’une confiance durable qui nourrit la conviction politique digne des suffrages des concitoyens », exhorte Me Joseph Djogbénou.

De l’audace

D’ailleurs, estime-t-il, la naissance de ce parti n’a rien d’extraordinaire. Il pense qu’elle n’est que le mûrissement des fruits des efforts des personnalités ayant forgé la politique au Bénin depuis le renouveau démocratique en 1990. Me Adrien Houngbédji a félicité les ténors et militants de l’Up pour avoir facilité l’accomplissement de cet acte historique en l’espace de deux semaines. Le projet a été concrétisé, se réjouit-il, non pas par l’absorption des deux partis mais par la création d’une nouvelle entité politique respectueuse de ce que chacune a d’essentiel. «Nous l’avons fait. Ce n’était pas si simple mais nous l’avons fait. L’espoir est permis », a fait savoir le président du Prd. Me Adrien Houngbédji se félicite de ce partenariat politique qui augure de bonnes perspectives pour le développement du Bénin. Mais il a invité les ténors des deux entités à bannir la méfiance et la trahison dans les relations. Il faut bâtir la confiance, une prise de risque réciproque soutenue par un sentiment de sécurité, a insisté le leader charismatique du Prd. Selon lui, il reste beaucoup à faire pour passer de la méfiance à la confiance. Ce qui compte pour le Prd, précise Me Adrien Houngbédji, n’est pas le contenu du protocole de 150 articles qu’ils ont réciproquement signé. Le plus important pour lui, ceux qui l’entourent et ses militants, est le respect de la parole donnée. « Chaque manquement à la parole donnée sera comme un coup de poignard à la confiance des milliers de militants du Prd», avertit Me Adrien Houngbédji. «Nos compatriotes ne croient plus à la politique parce qu’elle est devenue un marché de dupes permanent », relève-t-il. Il invite avec insistance ses partenaires de l’Up à la nécessité de construire une République de confiance pour faire du Bénin un pays de prospérité et de justice.

Bâtir la confiance

Le député Gérard Gbénonchi, président du comité d’organisation des travaux de cette fusion, salue l’audace des deux partis qui proposent une nouvelle offre politique responsable. Il pense que c’est une nouvelle ère qui s’ouvre et un nouveau chapitre politique qui s’écrit dès ce dimanche 21 août. La création de ce parti va dans le sens du système partisan qui veut qu’il y ait un grand ensemble politique homogène à la hauteur des défis socioéconomiques du Bénin. Le protocole d’accord a été lu par le député Orden Alladatin. Le texte précise de long en large les objectifs poursuivis par les deux partis politiques à travers cette initiative. Il renseigne qu’ils sont tous deux de la majorité présidentielle et soutiennent le Programme d’action du gouvernement (Pag). Le protocole d’accord indique que les patrimoines du Prd et de l’Up appartiennent à l’Up-Le Renouveau dont le siège est à Porto-Novo et avec comme couleurs le jaune et le blanc. La cérémonie a connu la participation des responsables de partis dont Jacques Ayadji de Moele Bénin ; Irénée Agossa de Rlc; Théophile Yarou de la Nouvelle Alliance, Nathanaël Koty de Per et Soumanou Toléba de Fcdb. Ils ont tous salué l’initiative de la création de ce parti qui vient honorer le système partisan.

