Activités sociales Moments de joie et de tendresse partagés à la Journée du handicap

La Journée du handicap et du vivre tous ensemble autrement a eu lieu, samedi 3 septembre 2022, à l’espace Baako de Fidjrossè Cotonou. Elle a été organisée par Mme Sabine Courte, art thérapeute et soutenue par plusieurs associations.

Des moments de joie et de tendresse partagés lors de la Journée du handicap et du vivre tous ensemble. L’évènement a été soutenu par Hibiscus (école inclusive), La Chrysalide (association pour l’intégration des personnes handicapées intellectuelles) et l’ONG autisme Bénin, l’ONG Gnonnan. Plusieurs professionnels dont Me Gloria Kponou, Me Sara Ogoundélé, M. Baako Seymour, orthoptiste à la clinique ‘’La Lumière’’, M. Maurice Koudafoke, artiste sculpteur travaillant avec les jeunes handicapés, Me Krystel Roko responsable de Benin Colo, Me Céline Fie et autres ont participé activement à la première édition de la Journée du handicap.

« Tous nous étions unis pour la même cause : l’inclusion. Nous sommes libres quand nos liens se soudent tous ensemble », a affirmé l’organisatrice. Cette dernière s’occupe des enfants en situation de handicap par la peinture, le dessin, la danse corporelle, la piscine, les activités manuelles et les devoirs.

La journée a été marquée par diverses allocutions et partage de repas. Dans l’après-midi, il y a eu des ateliers de fabrication de savon animés par des jeunes en situation de handicap et des séances de construction de petites maisons. Sur scène, les enfants ont exécuté de magnifiques pas de danse.

La fille de Sabine souffrant de dyspraxie dyscalculie dyslexie a fait un témoignage poignant. Elle a expliqué son parcours de combattante, son vécu, ses astuces pour combattre sa différence, et aussi comment elle s’est insérée dans le milieu professionnel. Tout ceci avec l’aide de sa mère Sabine qui connaît les problèmes des personnes ayant un handicap depuis la naissance de sa fille.

Un pot de l’amitié, suivi d’un buffet a clôturé l’évènement. La Journée du handicap a été l’occasion de célébrer, entre autres, l’égalité, la tolérance, la fraternité, la bienveillance, le métissage et l’inclusion.

« N’oubliez pas la vie est un cadeau », a confié Sabine.

Une deuxième édition est déjà envisagée pour sensibiliser toujours plus de personnes.