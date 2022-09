Un mois, soit 33 jours précisément, après l’article de votre journal Matin Libre sur « Plus de 200 ménages non relogés » et qui « souffrent le martyre à Xwlacodji…

Dossier « 200 ménages oubliés à Xwlacodji »: La réaction du ministre Tonato

Un mois, soit 33 jours précisément, après l’article de votre journal Matin Libre sur « Plus de 200 ménages non relogés » et qui « souffrent le martyre à Xwlacodji » dans l’opération de libération de Ganhi, le ministre du Cadre de vie et du Développement a enfin jugé utile de réagir. En prélude à sa sortie médiatique prévue pour ce mardi 6 septembre 2022, c’est à travers un communiqué signé la veille, que José Didier Tonato annonce les couleurs. Du document, il ressort que ces personnes ne sont pas des oubliés du relogement et que toutes les familles sinistrées, répertoriées ont eu un accompagnement et se retrouvent installées sur le site de Djeffa. Lire le communiqué dans lequel l’autorité met en garde contre ce qu’elle appelle la manipulation de l’opinion.

Téléchargez le Communiqué dossier xwlacodji