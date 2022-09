Politique nationale: Adjinan : nouvelle plaque tournante !

(Conséquence de l’Arc-en-ciel sur le Baobab ?)

Depuis au moins un mois que les tractations pour la fusion du parti Union progressiste (Up) et du Parti du renouveau démocratique (Prd) ont atteint leur vitesse de croisière et se sont concrétisées après le déplacement de Joseph Djogbénou, en tête d’une forte délégation de l’Up, sur Adjinan à Porto-Novo, chez Me Adrien Houngbédji, le domicile du leader du Prd n’a pas tari de visite. Dans la foulée, Karamatou Fagbohoun, courant mi-août 2022, puis dans le week-end du vendredi 2 au dimanche 4 septembre, ce fut le tour respectivement de Charlemagne Yankoty, maire de Porto-Novo et Louis Vlavonou, président du Parlement béninois. En quelques semaines donc, c’est à un ballet qu’on a assisté au ‘’ Palais’’ d’Adjinan devenue, de fait, la nouvelle plaque tournante ou le nouveau centre des échanges politiques. Karamath Fagbohoun qui venait de démissionner du Bloc républicain (Br) a jugé utile de transiter in extremis par le Prd avant de mourir ensemble avec le parti pour donner naissance à l’Up Le Renouveau. C’est un rapprochement soudain et étonnant de l’ancienne édile de la commune d’Adja-Ouèrè avec l’ancien président de l’Assemblée nationale quand on sait qu’entre son géniteur Séfou Fagbohoun et Adrien Houngbédji, ce n’était pas la lune de miel. Cet étonnement reste valable dans le cas Charlemagne Yankoty et Louis Vlavonou. Ancien élu municipal Union fait la nation (Un), le premier était singleton au sein du conseil municipal alors à forte dominance Prd. Maire de Porto-Novo sous la bannière Up depuis 2020, Charlemagne Yankoty sera enfin reçu par Adrien Houngbédji dont le parti Arc-en-ciel a géré pendant des décennies la mairie. Pourquoi maintenant et non avant la fusion Up et Prd ? Selon des témoignages, ce n’est pas que Charlemagne Yankoty n’avait pas tenté d’obtenir en vain ce rendez-vous. S’agissant du cas Louis Vlavonou au domicile de Me Houngbédji, qui l’eut cru ? On se rappelle encore les virulentes critiques de l’actuel président du Parlement sur la gouvernance de son prédécesseur, Adrien Houngbédji. Aujourd’hui, que les portes d’Adjinan s’ouvrent largement aux visiteurs qui sont accueillis chaleureusement par le propriétaire des lieux, c’est un événement. Pourquoi les uns ont-ils estimé qu’il faille faire ce pas, et pourquoi Adrien Houngbédji a-t-il aussi faire preuve d’ouverture cette fois-ci ? Est-ce parce qu’ils appartiennent tous désormais à la grande famille Up où les violons doivent être accordés quant au travail à faire sur le terrain pour les législatives de 2019 ? Autrement, les hôtes de Me Adrien Houngbédji craignent-ils sa force de frappe qui pourrait les pénaliser ou leur être préjudiciable dans les positionnements ? Pour faire clair, Houngbédji pourrait-il être un parapluie face à l’avènement de Joseph Djogbénou dont on ne maîtrise pas encore trop le type de sauce qu’il va cuisiner dans les prochaines semaines pour les députations ? Difficile d’être affirmatif. Cependant, il se fait que nous sommes dans le champ de la politique où rien n’est à exclure. Tout est donc possible. Mais pour que ces rencontres soient, la fusion Up-Prd n’a-t-elle pas été le catalyseur? Disons simplement, au suivant à Adjinan!

Mike M.

Ils ont dit après la visite… :

Charlemagne Yankoty : « Je remercie le Président Adrien Houngbedji, haute personnalité politique du Bénin et entre autres, ancien Maire de la ville, qui m’a fait l’insigne honneur de me recevoir à son domicile privé à Porto-Novo ce vendredi.

En effet, il m’est apparu nécessaire d’aller rendre hommage à l’homme dont les actions au profit de la paix, en dépit du caractère exceptionnel et intrépide de son combat politique, méritent de faire école : il a su tenir bon dans un écosystème politique aussi complexe que celui de notre pays jusqu’à ce que la réforme du système partisan le convainque de ce que pour vaincre les ennemis de l’ombre, il faut se faire une place sous le baobab géant.

J’ai tenu à faire le déplacement de Adjinan pour saluer au nom de tous les Aïnonvis ce mérite de l’homme dont l’histoire peut se confondre à celle de notre ville.

J’ai également profité de nos échanges pour recueillir quelques sages et utiles conseils pour la réussite de notre mandat à la tête de la ville aux trois noms : Porto-Novo, Hògbonou, Adjatchê .

Ensemble, révélons notre Capitale : Porto-Novo, la ville de tous les Béninois »

Louis Vlavonou : « Ce dimanche matin, j’ai eu un excellent entretien avec mon grand-frère et prédécesseur, le Président

Adrien HOUNGBÉDJI.

Dans une ambiance conviviale empreinte de fraternité, nous avons échangé sur la situation politique nationale notamment les enjeux et défis auxquels notre parti politique naissant, l’Union Progressiste Le Renouveau est appelé à faire face.

Nous nous sommes félicités de la convergence de nos visions politiques et avons convenu de nous donner véritablement la main pour mieux soutenir le Président Patrice Talon et le programme d’actions de son gouvernement.

Les intrigues et clivages politiques auxquels on pouvait s’adonner à l’occasion des élections étant désormais derrière nous, nous avons engagé des réflexions afin de trouver les voies et moyens pour renforcer davantage notre union en vue d’un meilleur quadrillage de nos fiefs sur toute l’étendue du territoire national et singulièrement dans les départements de l’Ouémé, du Plateau, de l’Atlantique et du Littoral.

Je tiens à remercier très sincèrement mon aîné, le Président Adrien HOUNGBÉDJI pour l’accueil chaleureux qu’il m’a réservé à son domicile et exprimer ma profonde satisfaction pour la qualité de nos échanges qui, ma foi, témoigne de l’estime réciproque et des relations combien exemplaires nous lient ».