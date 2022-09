Afrique/ Tabital Pulaaku International : Mariam Djaouga élue Secrétaire Générale chargée de la Promotion de la Femme

(Le Bénin à l’honneur)

L’Assemblée Générale Extraordinaire de Tabital Pulaaku International (TPI), une association de la communauté peule regroupant plus d’une vingtaine de pays, s’est tenue du 08 au 10 septembre 2022 à Abudja au Nigéria. Aux cours de ses assises, les questions liées à la promotion socioculturelle du peuple peul ont été débattues ainsi que d’autres sujets ayant trait aux difficultés auxquelles sont confrontés les différentes composantes de cette grande organisation identitaire. A l’issue des travaux, un Bureau Exécutif de dix neuf (19) membres est élu. La Béninoise Mariam Djaouga est promue au poste de Secrétaire Générale chargée de la Promotion de la Femme.

Par Dieudonné AWELE

Elle ne s’y attendait pas. Mais à travers sa « modeste personne », le Bénin est honoré au sein de l’organisation Tabital Pulaaku International. Le porte-flambeau de cette fierté nationale à pour nom : Mariam Djaouga. Opératrice économique et femme battante, ses compétences et ses qualités intellectuelles et managériales ont été reconnues par la communauté peule. Elle est donc promue, sous les ovations de ses pairs, au poste de Secrétaire Générale chargée de la Promotion de la Femme dans le Bureau Exécutif International de TPI. «C’est une grande joie pour moi d’être hissée à cette échelle. C’est le Bénin qui vient d’être honoré par ma modeste personne. Qu’Allah soit loué » a-t-elle déclaré avant d’ajouter : « Je remercie du fond de mon cœur l’association Tabital Pulaaku International pour la confiance placée en ma petite personne » Déjà vice-présidente de Tabital Pulaaku Bénin, une nouvelle tâche d’envergue internationale vient d’être confiée à madame Mariam Djaouga. Il s’agira donc pour elle de promouvoir non seulement la gent féminine mais aussi d’œuvrer inlassablement pour l’émancipation de la femme peule. «Je mesure la taille de la mission qui m’est assignée. Je m’y appliquerai, comme d’habitude, pour relever le défi » rassure t-elle.

Mise sur les roulettes dans les années 90 et instituée en 2002 à Bamako au Mali, l’organisation panafricaine de la communauté peule regroupe plus d’une vingtaine de pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique. Elle est peuplée de plus et 200 millions de personnes. L’objectif principal de Tabital Pulaaku International est d’œuvrer pour que la communauté peule soit unie à travers le monde par la promotion de sa culture et de sa tradition originelle. Et sa devise : « Unissons-nous pour élever le Pulaaku » illustre bien la détermination de ladite organisation à solidifier les liens entre les populations peules.

En marge de ses assises extraordinaires tenues, du 08 au 10 septembre 2022, auxquelles 24 pays ont pris part, dans la capitale nigériane, Tabital Pulaaku International s’est penché sur les difficultés auxquelles sont soumises les peuls dans la société et dans l’exercice de certaines de leurs activités dans la sous-région et comment faire pour y trouver des solutions. Cette lourde mission revient donc à Sanusi Lamido, ancien Emir du Kano et actuel chef de la communauté Tidjanya, élu le 10 septembre dernier à la tête de Tabital Pulaaku International.