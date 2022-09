Politique/Grande mobilisation autour du Président Djogbénou à Nikki : La touche particulière de Mariam Djaouga

Le Président de l’Union Progressiste- Le Renouveau a entamé, depuis quelques jours, un périple politique sur toute l’étendue du territoire nationale. A l’étape de la commune de Nikki dans la 7ième circonscription électorale, Joseph Djogbénou a été accueilli dans une ferveur inédite avec la présence remarquable de madame Mariam Djaouga et de son staff qui, en grande partie, ont œuvré pour la grande mobilisation.

Par Dieudonné AWELE

Mariam Djaouga n’est pas restée en marge de la descente du Président de l’Union Progressiste- Le Renouveau à Nikki, le mercredi 14 septembre 2022. Elle s’est pliée en quatre pour apporter sa touche à la réussite de l’événement. Déjà très active sur le terrain depuis un bon moment, la militante progressiste très dévouée avec une conviction inébranlable a pu rallier à la cause de sa formation politique presque toutes les couches sociales de sa localité. Il y a quelques semaines, Mariam Djaouga a organisé une compétition de football autour de laquelle la génération montante de Nikki et des communes environnantes se sont retrouvées. Une occasion pour l’opératrice économique d’inculquer des conseils de prise de conscience aux jeunes en vue qu’ils puissent s’orienter vers le nouveau vent qui fait progresser le Bénin grâce la vision déterminée du Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon. De même, elle a déjà maintes fois rencontré les différents regroupements des femmes pour leur montrer la voie à suivre sur le champ politique. Des prises de contacts qui ont sans doute apporté leurs fruits. Car grâce à Mariam Djaouga, plusieurs centaines de jeunes et femmes se sont rattachés à l’Union Progressiste le Renouveau.

Vue partielle des militants UP-Le Renouveau de Nikki

Mais elle ne cesse de continuer le combat de la mobilisation et de la remobilisation autour du ‘’Baobab’’. Pour elle, il faut que Nikki et toute la 7ième circonscription électorale soient aux couleurs de l’espoir. Et c’est dans cette lancée que l’amazone s’est confiée aux sages, notables et chefferies traditionnelles de sa zone d’action. Mariam Djaouga a ainsi reçu l’onction de ceux-ci. Grâce donc à son humilité et son management, elle a pu mettre en synergie d’action toutes les composantes de sa communauté. Eu égard de toutes les énergies déjà déployées en vue de l’enracinement de l’Union Progressiste-Le Renouveau dans la commune de Nikki, on peut sans doute conclure qu’elle et son staff ont en grande partie contribué à la mobilisation et l’enthousiasme observés mercredi dernier autour du Président Joseph Djogbénou.