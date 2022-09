Plein d’amour et de tendresse envers les couches modestes, Mariam DJAOUGA ne cesse de faire parler son cœur. A l’orée de cette rentrée scolaire 2022-2023, elle vient une fois encore…

Bénin/Rentrée scolaire 2022-2023 : Mariam DJAOUGA distribue des kits scolaires aux apprenants de la commune de Nikki et environs

Plein d’amour et de tendresse envers les couches modestes, Mariam DJAOUGA ne cesse de faire parler son cœur. A l’orée de cette rentrée scolaire 2022-2023, elle vient une fois encore soulager les parents d’élèves. La généreuse a mis à la disposition des apprenants de Nikki, sa commune natale, un lot important de fournitures scolaires. Une action humanitaire qui sera élargit dans les jours à venir dans plusieurs autres communes de la 7ième circonscription électorale.

Par Dieudonné AWELE

Mère Thereza ? En tout cas, Mariam DJAOUGA n’en est pas moins. Une formidable Samaritaine (bon Samaritain) ? Ses actes charitables lui concèdent tous ces attributs d’une âme généreuse hors-paire. L’opératrice économique pour qui « nul n’est sensé être heureux tout seul » ne fait que parler par ses actions. Comblé d’un esprit de partage et d’un cœur philanthropique, celle que les populations de sa zone d’intervention appellent affectueusement ‘’l’amazone’’ de la 7ième circonscription électorale vient une encore faire parler son cœurs.

Vue partielle des écoliers bénéficiaires

Plus de deux milles (2000) kits scolaires. Tout ceci pour faciliter la tâche à bon nombre de parents d’élèves. Pour cette rentrée scolaire qui démarre ce lundi 19 septembre 2022, ceux-ci n’ont plus de soucis à se faire. Car la plus lourde charge initiale pour un début d’année scolaire est prise en compte par Mariam DJAOUGA. Elle parle peu. Mais pose beaucoup d’actions salutaires.

Mariam DJAOUGA la donatrice: « Je préfère parler par mes actes »

« Je préfère parler par mes actes » a confié en substance la militante convaincue de l’Union Progressiste-Le Renouveau, la plus grande formation politique du Bénin. Dans son principal fief, elle est connue pour son humanisme. « Pourquoi ne pas partager avec mes semblables la joie et tout ce dont Allah me comble » a-t-elle l’habitude de dire. Pour elle, « vivre en regardant dans l’indifférence les autres vivoter n’est pas une bonne vie ». Mariam DJAOUGA est donc animée d’une disposition humaine. C’est fort de ce don de partage qu’elle est doué qui la pousse chaque fois à voler au secours des couches sociales dont les besoins essentiels restent à désirer.

vue de quelques bénéficiaires en possession de leurs fournitures scolaires

Pour le compte de cette rentrée scolaire, elle a encore regardé dans son porte-monnaie pour puiser un peu de ses revenus pour offrir un lot important de fournitures scolaires aux élèves de la commune de Nikki. Plusieurs centaines d’apprenants ont déjà bénéficié de ce don dans les localités de Nikki Centre, Biro, Sakanbansi, Sérékalé, Tonakpè, Kpansérou_ et Tasso sans oublier d’autres contrées environnantes de la commune de Nikki. Mais sa générosité ne s’arrête pas à cette échelle. Dans les heures et jours très proches, l’équipe progressiste de Mariam Djaouga continuera les opérations de distribution des kits scolaires aux apprenants du système éducatif des communes de Sinendé, Kalalé et Bémbèrèkè.