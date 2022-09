Suite à l’opération de distribution de fournitures aux élèves de la 20ème circonscription électorale: Paul DEHOUMON fait le constat de la bonne reprise des classes à la grande satisfaction des enseignants

Paul DEHOUMON, l’incontournable politique de la 20ème circonscription électorale, fait ce lundi 19 septembre 2022 le point de la reprise effective des classes en qualité de militant convaincu du Bloc Républicain. Une démarche qui fait suite à ses actions de distribution de kits scolaires au profit des élèves notamment ceux en situation de difficulté économique. L’acte de ce lundi selon ses propos, s’inscrit dans la partition à jouer pour être plus proche des populations et lui a permis de faire le tour des collèges et écoles primaires de la circonscription électorale en priorité le collège d’enseignement général de gbozounmè, le CEG 1 et le CEG 2 sans oublier le CEG 3 pour le compte d’Avrankou. Il a mis le cap sur le collège d’enseignement général de Vakon avant de continuer sur Dangbo où il a pris la mesure de la reprise effective des classes avec l’escale technique au CEG de Dangbo. Dans la même dynamique, il a poursuivi dans la vallée avec les arrêts aux CEG d’Adjohoun et de Bonou pour le même constat de circonstance. Une opportunité pour donner de meilleur conseil aux apprenants tant des écoles primaires que des collèges en ce qui concerne le bien fondé des études. Il a échangé avec le corps d’enseignant disponible et l’équipe de direction des établissements afin de prendre la vraie mesure des doléances et difficultés.

Cette approche à l’actif de Paul DEHOUMON, l’indomptable politique aux couleurs de la formation politique ‘’Le Bloc Républicain’’, reste dans la vision du bon sens politique axée le savoir-faire. Elle témoigne aux populations de la 20ème circonscription électorale l’importance qu’accorde le Bloc Républicain aux problèmes et difficultés de la région électorale à travers la personne de monsieur DEHOUMON. Une démarche qui comble les attentes de tous et notée lors des concertations de circonstance, lesquelles ont permis à l’intéressé d’apprendre de plus au sujet de la réalité de vie quotidienne au niveau de ses frères et sœurs de la zone électorale. La prise de note a été sérieuse et aidera selon ce dernier, à faire des réflexions pour la mise en marche des projets et programmes pouvant soulager les populations. Des efforts seront fait dans ce sens a-t-il promis aux parents en position d’inscription des enfants et au corps d’encadrement à chaque étape en fonction des situations mises en vedette, lesquelles varient d’un établissement à un autre et d’un collège à un autre.

La bonne partition pour l’accès aux fournitures scolaires

Avant de parvenir à ce constat d’effectivité de la reprise des classes, l’animal politique de renom avait concrétisé la semaine dernière la distribution de kit scolaire au profit des élèves des établissements primaires et secondaires. Une action qui accompagne les parents d’élève dans la recherche de stratégies et moyens pouvant leur permettre de régler la problématique d’achat des fournitures scolaires. C’est pourquoi, au moment de la distribution, les parents ont témoigné toute leur gratitude à Paul DEHOUMON considéré comme le sauveur de l’instant. Il a profité pour sensibiliser concernant l’inscription des plus jeunes à l’école en insistant sur les bienfaits de l’éducation et de l’instruction comme un grand atout pour vaincre les aléas de l’extrême pauvreté et favorable à une autonomie économique en fonction de ses ressources financières. Des conseils qui ont rassuré les parents sur le rôle à jouer pour envoyer les filles comme garçons à l’école afin de préparer leur avenir. Face aux nombreuses doléances à l’adresse du donateur, il a promis que son geste ne se limitera pas aux simples faits de mise à disposition de kit scolaire mais à

aux difficultés évoquées.

Par Seidou Choubade