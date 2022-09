Leadership politique éclairé dans la commune d’Avrankou: Paul DEHOUMON, la seule alternative crédible

Entres autres soleils qui brillent pour accompagner le développement de la commune d’Avrankou, figurent celui de Paul DEHOUMON, une compétence à dimension multiple. Cela se justifie par ses propositions de qualité en ce qui concerne la mise en œuvre du programme cadre axé le développement de la commune. Un développement qui implique forcément une bonne politique de mobilisation et de gestion des ressources financières et économiques. Raison des contributions de qualité meilleure émanant de ce digne fils de la région pour éclairer la lanterne de ses collègues conseillers en la matière. Ce qui justifie la sympathie dont il jouit au sein du conseil communal et l’unanimité qui se dégage au sujet de sa personne comme étant l’homme qu’il faut pour porter haut le flambeau du développement. Au-delà de ses repères de compétences, l’homme se confond à ses frères citoyens en animant de causerie-débat de circonstance dans les coins de rue sans équivoque, pour apporter la lumière nécessaire aux siens sur les approches de développement par rapport au système politique Talon. Au besoin, il les ramène à la raison concernant le bien fondé du système lequel apporte au regard de ses arguments de taille, une très bonne touche pour la transformation de la vie sociale, économique, culturelle et politique pour ne citer que ses exemples. Il a pris fait et cause pour l’épanouissement des jeunes et femmes de la commune surtout comment les renforcer en appui-conseil pour une autonomie dans le financement des dépenses de souveraineté. D’où ses efforts pour organiser en coopérative les femmes pour un soutien financier pouvant leur permettre d’entreprendre une activité comme par exemple la production d’akassa. Les jeunes eux, jouissent des bons conseils pour une orientation vers la qualification professionnelle entrant en ligne de compte des métiers de l’avenir et technologie sans perdre de vue la science. Toutes ses actions à l’adresse des habitants de tous les arrondissements d’Avrankou, font de Paul DEHOUMON un bon pion du développement porté en triomphe par les fils et filles de sa région en ce qui concerne la bonne représentation.

Par Seidou Choubade

.