Commémoration de la Journée Internationale de la Paix à Porto-Novo : Le Maire Charlemagne YANKOTY, les Rois, les têtes couronnées et les dignitaires religieux prônent la paix

L’Esplanade de l’Assemblée Nationale a servi de cadre à la célébration en différé de la Journée Internationale de la Paix ce dimanche 25 septembre 2022. Initiée par El-Hadj Wabi AMADANI et placée sous le leadership du Maire Charlemagne YANKOTY cette journée de sensibilisation sur la paix durable dans la ville capitale du Bénin et environs a connu la participation de Sa Majesté Ọba Alajashè Onikoyi Abesan VI, Sa Majesté Adéyèmi Ayéyèmi Akambi Gafari Boussari Ọba Orisha Kaarọ Ejire Yoruba Nago du Bénin, Sa Majesté Dada Adandozan, Sa Majesté Dr Pierre Patrick ELONG KOTTO (Camerounais) Chargé des Relations Publiques et Conseiller du Président du Conseil Panafricain des Autorités Traditionnelles et Coutumières et autres gardiens de la tradition béninoise.

Par Martin HOUNTON

Les associations des jeunes, des femmes et des clubs sportifs ont répondu présents à l’appel du maire de Porto-Novo. Après environ une heure d’exercices physiques dirigés par les coachs et les présidents des clubs du sport d’entretien, une communication a été donnée par rapport aux conditions nécessaires pour une paix durable. Les thématiques développées par le communicateur ont été notamment le vivre-ensemble, la tolérance, le respect des humains et l’inclusion sociale qui constituent les facteurs fondamentaux pour la promotion et la sauvegarde de la paix dans nos communautés.















Au cours de cette célébration, hommes femmes, jeunes, rois, têtes couronnées, invités et citoyens de Porto-Novo ont suivi une formation sur les premiers secours à une victime lors d’un accident. Cette formation a été assurée par le Comité Local de la Croix-Rouge du Bénin représenté par Moïse AÏDOMIHOU.

Prenant la parole pour la circonstance, Charlemagne YANKOTY Maire de Porto-Novo a souhaité la bienvenue à tous les participants pour avoir effectué massivement le déplacement. Il a affirmé que la paix est une condition pour le développement de toute Nation. C’est pourquoi la même occasion, il a exhorté les citoyens à être les vecteurs de la paix partout où ils sont et à œuvrer pour le renforcement du vivre-ensemble et de la tolérance qui sont déjà des acquis en terme du maintien de la paix. Les dignitaires du culte Egungun de la ville de Porto-Novo ne sont pas restés en marge de cette séance de sensibilisation. On note la présence de El-Hadj Saka Akanho ODOUNBAKOU et de El-Hadj Moubarakou LATIFOU qui ont tous apprécié l’objectif visé par les organisateurs.















Sa Majesté Ọba Alajashè Onikoyi Abesan VI Roi de la communauté Yorùbá à Porto-Novo a salué l’initiative et a demandé aux mânes de nos ancêtres de toujours inspirer le Maire Charlemagne YANKOTY et son Chargé de Mission El-Hadj Wabi AMADANI pour l’union et la cohésion sociale qu’ils prônent quotidiennement pour le développement de la ville au trois noms. Invité d’honneur de la circonstance, Sa Majesté Dr Pierre Patrick ELONG KOTTO, Chargé des Relations Publiques et Conseiller du Président du Conseil Panafricain des Autorités Traditionnelles et Coutumières a remercié les organisateurs de cet événement car pour lui, garantir l’unité nationale et la cohésion sociale est un rôle très important pour les rois.

Aux côtés de El-Hadj Wabi AMADANI, Benoîte HOUNMENOU alias Bella Vida, Présidente des femmes progressites à Porto-Novo, a plaidé pour l’optimisation de la contribution des jeunes et des femmes dans toutes les initiatives visant à la préservation de la paix à Porto-Novo et environs. Quant au Chargé de Mission du Maire de Porto-Novo, El-Hadj Wabi AMADANI, l’objectif de l’initiative est de sensibiliser sur les conditions nécessaires pour une paix durable dans nos communautés. “Nous devons êtres les soldats de la paix et de la cohésion sociale” a-t-il lancé comme appel aux populations de Porto-Novo. Il est à rappeler que la commémoration de la Journée Internationale de la paix édition 2022 à Porto-Novo a connu la présence d’une délégation chinoise conduite par le Directeur du Centre Culturel chinois au Bénin Jun WEI qui est l’un des invités d’honneur.