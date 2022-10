En sa séance du 28 septembre 2022, le gouvernement béninois a décidé de redonner un nouveau visage plus rayonnant au palais royal de Nikki et l’arène de la cité culturelle…

BéninNikki/Réhabilitation du palais royal et de la cité culturelle de la Gaani : Mariam DJAOUGA félicite Patrice Talon et son gouvernement

En sa séance du 28 septembre 2022, le gouvernement béninois a décidé de redonner un nouveau visage plus rayonnant au palais royal de Nikki et l’arène de la cité culturelle et touristique de la Gaani. Une décision qui réjouit, l’opératrice économique et femme politique Mariam Dajouga. Dans cet entretien à bâton rompu, elle félicite le Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon pour cette belle initiative qui « sans doute va rehausser non seulement l’image du palais royal et de l’arène de la Gaani mais aussi révéler la culture béninoise dans la sous-région et à la face du monde entier ».

Par Dieudonné AWELE

Mariam Djaouga est très fière du Président Patrice Talon. En tout cas, l’amazone de la septième circonscription électorale ne cache pas ses impressions. « Je suis débordée de joie quand j’ai appris que notre gouvernement a décidé de réhabiliter notre palais royal et la cité touristique de la commune de Nikki. Je ne m’en revenais pas. Du rêve, on passe lentement mais surement à la réalité. Toutes les dynasties bénéficiaires et fils et filles de la localité lui (le Chef de l’Etat, ndlr) seront reconnaissant pour l’éternité » dira t-elle d’un air très satisfaisant. «Je l’ai toujours dit, le Président de la République est un homme d’action. Il parle peu, mais travaille beaucoup pour le développement de notre pays. Ce projet de réhabilitation était inscrit au chapitre de son PAG 2021-2026. Et il vient de joindre l’acte à la parole en annonçant le démarrage des travaux pour bientôt merci à lui» se réjouit-elle

La militante hors-paire de l’Union Progressiste- Le Renouveau de la septième circonscription électorale ne cesse de manifester son soutien indéfectible au chantre de la ‘’Rupture’’ et du ‘’Nouveau Départ’’. Avec Conviction et détermination, Mariam Djaouga s’est engagée aux côtés de Patrice Talon bien avant son accession à la magistrature suprême et continue de l’accompagner dans sa vision pour un Bénin plus radieux. «Une fois ces infrastructures du palais royal et de l’arène de la Gaani construites, cela constituera un avantage économique considérable pour les filles et fils de la localité et participera à l’amélioration des conditions de vie des populations environnantes. Car les nouvelles caractéristiques de ces édifices culturels attireront de nombreux touristes à travers le monde» prévoit-elle.

Il est à rappeler que l’édition 2022 de la fête de la Gaani s’est tenue du 07 au 09 octobre 2022. Un événement qui a une fois encore reçu la touche particulière de Mariam Djaouga. Très optimiste, la princesse de Nikki annonce plus pompeuse les festivités de l’année prochaine.