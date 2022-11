15ième circonscription électorale/MOELE-Bénin : Echanges entre la candidate Georgia Aurore AKPOVO et ses militants

Des militantes et militants du Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE-Bénin) de la zone Akpakpa dans la 15ième circonscription électorale se sont retrouvés dans la soirée du vendredi 18 novembre 2022 au quartier Sodjèatimey dans le quatrième arrondissement de Cotonou pour s’entretenir avec leur candidate Mme Georgia Aurore AKPOVO sur les enjeux des législatives de janvier 2023.

Par Dieudonné AWELE

Au cours de ces assises tenues au domicile de Mme Georgia Aurore AKPOVO, candidate sur la liste spécifique du parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE-Bénin), il a été surtout question d’informer et de sensibiliser les militantes et militants de cette formation politique de la mouvance présidentielle sur les stratégies à mettre en branle pour une victoire écrasante au soir du 08 janvier 2023. « Mais avant de remporter le flambeaux de la victoire, il faudra que nous nous mettons à l’œuvre dès maintenant. Nous devons travailler avec abnégation et dextérité. Il faut que nous passions l’information de bouche à oreilles dans nos différentes zones d’intervention. Ensuite, nous ne devrons pas nous laisser influencer par nos adversaires politiques » a indiqué la candidate Georgia Aurore AKPOVO. Suivant son développement, MOELE-Bénin est une formation politique composée de toutes les composantes de la couche sociale. « On y trouve toutes les catégories de personne. C’est le parti des pauvres, des handicapés, des jeunes, des femmes et aussi des cadres. Chez nous, il n’y a pas d’exclusion sélective suivant son rang social. Nous sommes tous les mêmes et nous sommes tous appelés à contribuer au développement de notre pays » a expliqué en substance la juriste et candidate aux élections législatives de 2023.

Bien avant, Audrey TOKE aussi candidat de MOELE-Bénin dans la même circonscription électorale a fait comprendre à l’assistance que MOELE-Bénin est le seul parti qui a pu positionner sur sa liste des candidats et candidates sans distinction du rang social. Il sera épaulé par Raymond H. BOTON, l’un des responsables du parti de la zone Akpakpa. Ce dernier a fait comprendre aux participants que MOELE-Bénin tient un langage de vérité et ne saura se détourner de ce principe sacro-saint qu’il s’est imposé.

Quelques préoccupations d’inquiétude ont été soulevées par certains. A ces différentes questions, la candidate Georgia Aurore AKPOVO a rassuré qu’en sa qualité de juriste de formation, une fois à l’Assemblée Nationale, elle défendra avec dignité les intérêts du peuple. «On ne doit pas vouloir aller au parlement pour ses propres intérêts. Non ! Au MOELE-Bénin, nous travaillons pour l’intérêt supérieur de la nation » a-t-elle rassuré.